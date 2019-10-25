郭文緯：大學高層和官員豈可縱容暴徒學生

中評社香港10月25日電／據大公報評論：我曾在港英時期與外國人共事，那時，他們很多人看淡回歸之後的香港。有人還說每天工作只為賺錢，上班就是“當一天和尚撞一天鐘”，對於香港的未來與福祉則毫不關心。這種態度雖然令人傷感，但也能理解。



如今，香港回歸22年了，可是還有一些人依然懷著這種失敗主義的心態，實在令人痛心疾首。香港中文大學校長段崇智教授就是其中突出的一位。最近，段校長寫了一封公開信，對警察“暴力”拘捕學生予以譴責。對此，全國政協副主席、前特首梁振英以公開信予以批評，竟然引起軒然大波，抗爭行動波及各個階層。



事實上，段校長對參與暴亂的學生被捕前的所作所為，以及後來大肆損壞學校公物、公然辱罵校長等等行徑，不是視而不見、就是刻意淡化，由此足以說明：校長完全屈服於那些目無尊長、行為失控的學生，以為待五年任期屆滿，3000萬薪酬到手，就能安享退休生活。中大校內規條在他手上成為廢紙。難道他不覺得自己有責任糾正學生的紀律、操守、基本禮儀和明辨是非的能力嗎？



很明顯，段校長完全屈服於學生。一位資歷深厚、學問高深的校長如此喪失責任感，實在令人難以置信！還說教書不僅是一項工作，更是有著如傳道般的使命，真是可恥！



香港理工大學香港專上學院院長梁德榮博士則是另一位領導無方的大學高層。梁博士的一名下屬講師因批評“禁蒙面法”刑罰阻嚇力不足，促請政府以暴動罪來起訴暴徒，結果學生暴徒滋擾，涉嫌被非法禁錮，而梁博士與師生會面商討此事時卻仰人鼻息、甘願受辱。要知道該名講師當時飽受污言穢語的煎熬，學生不但以激光直射其私處，還三度把他推倒在地上。講師報警，但校方卻阻止警察進入校園。其後他被停職，而院長居然選擇向學生道歉！是非黑白是從何時開始顛倒呢？如此看來，事情演變至如此荒唐的局面，唯一的合理解釋是梁博士想保住自己的高薪厚職，真是可恥至極！



接著是主事教育的官員，他們多年來對通識科教材不聞不問，以致教科書充斥著虛假誤導學生、煽動反華情緒的資訊。最近更有人發現一些課本竟然把曾坐牢的激進分子黃之鋒之謬論推崇為中國傳統價值和倫理道德的典範！許多荒誕的例子均與我們教育系統中的毒瘤有關，當中的醜聞涉及一所中學協理副校長和老師，被人發現公開辱罵警察及其家人。然而教育局最終只是予以警告，並允許他們繼續任教。試想像此等毒瘤的魔爪與我們下一代只是近在咫尺！

