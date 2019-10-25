外交部怒斥佩洛西：用心之險惡令人不齒

（圖片來源：外交部） 中評社北京10月25日電／據外交部網站消息，外交部發言人華春瑩今日主持例行記者會。



全文如下：



問：美國眾議院議長佩洛西22日在推特上發布她和黎智英、李柱銘等人在美國會面的合影，並表示“完全支持且敬佩那些每周走上街頭，為香港民主與法治進行非暴力抗爭的人”。中方對此有何回應？



答：我不知道大家注意到沒有，前幾天，一位在香港生活的美國人給美國參議員寫了一封公開信，信中說西方世界看到的並不是香港的真相。美方一些議員竟然說自己沒有看到暴力，這是在撒謊，應當為此感到羞恥。現在香港這座城市的絕大多數人都生活在恐懼裡，並不是因為中國做了什麼，而是因為你們支持的示威者幹了壞事。而現在，這樣的謊言仍在繼續。



普通美國人都有這樣的認識，但是非常令人遺憾的是，佩洛西這樣的政要卻黑白不分、是非顛倒，把香港的暴力違法犯罪美化為非暴力抗爭，為反中亂港分子撐腰打氣，其行為之偽善、用心之險惡實在令人不齒和瞠目。正是由於佩洛西這樣的人這種赤裸裸的包庇縱容、煽風點火，那些暴力違法分子才更加有恃無恐。



我想大家都看到了，正在香港發生的是百分之百的街頭暴力和違法犯罪。暴徒打砸商店，破壞公共設施，毆打無辜市民，公開暴力襲警，甚至通過潑鏹水、割喉等極其殘忍手段危害警察生命。這些都是基本事實，清清楚楚，明明白白。我不知道佩洛西等人還想讓香港警察流多少血、讓香港市民流多少淚、受多少害，才能找回你們的良知？我想對佩洛西說，你想要欣賞的“美麗的風景線”，請你們自己獨享好嗎？我們不願意也不想分享。



我也想正告佩洛西等人，無論你們的雙眼如何被偏見蒙蔽，你們的內心如何被邪惡充斥，香港都是中國的香港，任何干預香港事務的企圖都不會得逞，任何支持香港分裂的圖謀都是痴心妄想。這套把戲在別的地方或許曾經得過手，但是在香港、在中國的土地上，你們最終得到的只會是黃粱一夢，只會是自食苦果。

