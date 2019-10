李佳芬菲國演講　韓在痛苦路上不會逃避

李佳芬一行人出席旅菲台商歡迎宴會。(照片:韓國瑜競辦提供) 李佳芬貼心的幫現場樂團表演的年輕朋友擦汗。(照片:韓國瑜競辦提供) 中評社台北10月25日電/中國國民黨2020參選人韓國瑜妻子李佳芬出訪菲律賓第二天,24日中午和台商餐會,下午進行專題演講時,引用電影《女人香》的經典台詞指出,雖然韓團隊與她正在痛苦的路上,但我們知道這是正確的道路,我們不會逃避,因為會不會選擇正確的道路,那關係到正確的價值觀。她也重述捍衛“中華民國”、熱愛中華文化、堅持民主自由、莫忘世上苦人多,韓國瑜參選的四個最重大的理念。



陪同李佳芬出訪菲律賓人士包括高雄中山大學教授廖達琪、國民黨“立委”童惠珍、台北市議員王鴻薇、戴錫欽、新北市議員唐慧琳、國民黨文傳會副主委黃子哲、陳香嚴律師、郭昀光主任、溫玉霞總會長、黃正勝總會長、呂春霖總會長等人。



根據韓辦提供的新聞資料, 李佳芬一行人24日中午參加旅菲台商歡迎會餐敘(富臨鮑翅海鮮酒家),席上台商對於李佳芬能代表韓國瑜市長帶領參訪團到訪皆充滿歡喜之情。



餐後前往自由大廈中山廳專題演講,其題目為:這一輩的幸福、下一代的未來。內容提到中華文化的傳承,更提到課綱的大問題。李佳芬強調,若韓國瑜執政,那便會將課綱好好調整一番。



李佳芬並引用電影《女人香》(Scent of a Woman)中的經典台詞“Now I have come to the crossroads in my life. I always knew what the right path was. Without exception I knew but I never took it. You know why? It was too hard!”(如今我走到人生的十字路口,我知道那條路是對的,毫無例外,我就知道但我從不走!為什麼?因為太苦了!),她說,雖然韓團隊與她正在痛苦的路上,但我們知道這是正確的道路,我們不會逃避,因為會不會選擇正確的道路,那關係到正確的價值觀。最後,更重述捍衛“中華民國”、熱愛中華文化、堅持民主自由、莫忘世上苦人多,這四個最重大的理念。



韓辦說,全場每個人是全神貫注地聽著演講,整場的演說得到僑胞們深深贊同。



韓辦指出,晚宴由當地華僑於黎剎公園大酒店宴會廳舉辦“韓國瑜“總統”候選人競選“總統”造勢大會”,大會上華僑們反應熱烈,同行議員、委員與教授連番上台講話讓華僑們也都充滿欣喜之情。李佳芬上台更是歡聲雷動,整場大會讓參訪團深深體認到,海外華僑們熱愛“中華民國”的心、認同我們中華文化的情,及華僑們這團結一條心,雖然他們人都在海外,但他們其實都時時刻刻的心繫著自己的國家。這讓參訪團感觸相當深,心中的感動是難以形容的。