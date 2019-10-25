港導游：港自由度世界第3　居然找17的美國

（圖片來源：央視網） 中評社香港10月25日電／據央視網報道，陳洪是一名普通的香港導遊。由於幾個月來的動亂局勢，香港被多個國家地區發出旅遊警示，來港旅行的遊客大幅減少。往年暑假是香港旅遊的黃金時期，但今年仿彿進入了嚴冬。陳洪先是在8月份開始遭遇旅遊團訂單的大量取消，到10月份訂單更是跌到谷底，變成“0”了。更糟糕的是，陳洪的太太也在導遊行業工作，是一名導遊助理，“導遊都沒有工作了，導遊助理哪裡會有工作呢？”家裡的收入一落千丈，陳洪不得不尋找兼職補貼家用，在地鐵站做一些輔助工作。



陳洪很不理解年輕示威者們的暴力行為。在陳洪的眼中，這些90後、00後本應該是香港的未來和希望，但他們“某些人的行為就是在破壞香港”。陳洪覺得這是因為香港的教育出了問題，一些教材中把中國妖魔化、醜惡化，描述成上世紀八、九十年代的樣子，陳洪覺得這是一種很不負責任的行為，“我們現在是放大別人的優點，總認為別人是比我們好”。“香港現在的自由度在全世界排名第三，但有些香港人居然去找排名第十七的美國，去找他們支持我們自由民主，這種行為我覺得很怪，很好笑”。



在陳洪看來，這些年來中國的進步有目共睹，中國變得越來越強大，他覺得作為一個中國人引以為豪。“我是覺得有一個這麼好的靠山，為何要選擇不要呢？”陳洪覺得難以理解。和其他導遊一樣，陳洪現在最大的願望就是希望香港盡快安定下來，繼續做一名導遊，把香港介紹給世界各地的遊客和祖國的同胞。



（來源：央視網）