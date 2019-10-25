兩高三部發布意見確保認罪認罰從寬制度實施

中評社北京10月25日電／據新華社報道，最高人民檢察院日前聯合最高人民法院、公安部、國家安全部、司法部共同發布意見，對認罪認罰從寬制度的適用作出具體規定，確保這一制度正確有效實施。



認罪認罰從寬制度是修改後刑事訴訟法確立的一項重要制度，它通過對認罪認罰的犯罪嫌疑人、被告人依法給予程序上從簡或者實體上從寬的處理，實現有效懲治犯罪、強化人權司法保障、提升訴訟效率等目的。



在24日最高檢新聞發布會上，兩高三部共同發布了指導意見全文。根據指導意見，認罪認罰從寬制度貫穿刑事訴訟全過程，適用於偵查、起訴、審判各個階段，沒有適用罪名和可能判處刑罰的限定，所有刑事案件都可以適用，不能因罪輕、罪重或者罪名特殊等原因而剝奪犯罪嫌疑人、被告人自願認罪認罰獲得從寬處理的機會。但“可以”適用不是一律適用，犯罪嫌疑人、被告人認罪認罰後是否從寬，由司法機關根據案件具體情況決定。



最高檢副檢察長陳同慶在發布會上介紹，從寬處理既包括實體上從寬處罰，也包括程序上從簡處理。“可以從寬”，是指一般應當從寬，但不是一律從寬，應當區別認罪認罰的不同訴訟階段、對查明案件事實的價值、罪行嚴重程度等，綜合考量從寬的限度和幅度。



據了解，當前認罪認罰從寬制度的適用率正逐步提升。數據顯示，2019年1至4月，全國檢察機關辦理刑事案件認罪認罰從寬制度平均適用率為27.33%；1至6月為29.67%；1至8月為36.5%；1至9月為40.1%。



最高人民法院刑一庭庭長沈亮在發布會上說，根據目前刑事案件而言，對於案情簡單明了，社會危害性不大的輕罪案件，對於初犯、偶犯、未成年犯，對民間矛盾引發的案件，要用足用好認罪認罰從寬制度。

