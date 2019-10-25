洪秀柱：蔡大小姐行騙天下　詐騙集團首謀

洪秀柱接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月25日電（記者 倪鴻祥）民進黨主席卓榮泰批評中國國民黨2020大選參選人、高雄市長韓國瑜是“一旗行騙天下”，中國國民黨台 市第六選區“立委”參選人、前黨主席洪秀柱今天上午在“衝破南關，挺柱聖戰助講團”成立大會上回嗆，蔡英文及執政團隊才真的叫行騙天下，而且是詐騙集團首謀。



洪秀柱這次投入台南市第六選區為2020年依人口數新規畫出來的選區，範圍包括仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區29里民進黨，民進黨推現任“立委”王定宇參選。



洪秀柱上午在台北成立助講團之後，將展開密集的造勢行程。“衝破南關，挺柱聖戰助講團”上午在台大校友會館成軍，超過30位洪秀柱過去的黨務部屬、“立法院”的老同事、培植過的青年縣市議員聚集一堂全力挺柱，特別的是，成立記者會進行的過程，還有許多地方縣市議員在沒有事先預告下臨時到場陣助，現場士氣高昂。



洪秀柱會後針對時事議題向媒體作出回應，對於卓榮泰批韓國瑜“一旗行騙天下”，洪秀柱回嗆，她覺得蔡大小姐與她執政團隊真的才叫行騙天下，而且是詐騙集團首謀，他們處處在騙，他們所講的事，大家可以攤開來檢驗，尤其這次選舉可以做一個大體檢，可以知道他們什麼地方在騙，什麼地方前面講好話、背後幹一大堆壞事。



對於“內政部長”徐國勇等官員昨天在“立法院”內政委員會與媒體記者爭吵，和在野黨“立委”對嗆。



洪秀柱表示，他們一上台不是說謙卑、謙卑、再謙卑，但上至蔡英文，下到“行政院”“內閣”官員，實在看不出他們在“立法院”備詢及平常對記者說話是謙卑，不但看不到半點謙卑，還只看到傲慢二字。