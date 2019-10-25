美國外交元老：暴力將導致“港人滅港”

傅立民強調不應同情街頭暴力（圖片來源：大文全媒體資料圖） 中評社香港10月25日電／據大公文匯全媒體報道，美國一些政客不斷藉詞干預香港事務，令中美關係趨於緊張。美國元老級資深外交家傅立民（Chas Freeman）近日接受《紐約時報》專訪，認為中美雙方都應該保持克制，要有收拾殘局的能力，不可放縱於情緒宣洩。傅立民亦忠告香港示威者，暴力行為將導致“港人滅港”。



傅立民認為，美國眾議院通過所謂的“香港人權與民主法案”，不會給北京帶來巨大的壓力。它的意圖是讓北京和香港當局注意到美國正在關注這裡，並準備取消其在美國法律中享有的特殊地位——如果該地位不再與“一國兩制”原則，以及與國際法治標準中自治實體的標準相符。



對於中國就NBA事件強烈反彈，傅立民說，中美關係已經進入了一段情緒化的艱難時期，雙方都傾向將彼此往最糟的情況想。休士頓火箭隊總經理的言論反映了這種心態，也反映出美國對香港的普遍誤解。香港一直享有法治，但它從來都只有有限度的民主。這種民主制度是根據“一國兩制”原則和實行該制度的基本法，在1997年主權移交時和之後建立的。過於追求完美，則往往會起反作用。



傅立民指暴力示威者不應該受到外國同情。他們沒有捍衛“港人治港”的原則，而是在引致“港人滅港”。



傅立民擔心如果香港社會不能恢復安寧，北京方面不重申“一國兩制”的話，許多美國企業會選擇離開——不是現在，就是之後。一旦企業失去商業信心，那就很難重建。觸犯法律無法促進法治，不管那些觸犯法律的人訴求有多合理。



傅立民是美國的資深外交官，曾在1972年尼克松訪華時擔任首席翻譯，後來擔任美國國務院主管中國和蒙古國事務辦公室主任、美國駐華公使、美國駐沙特阿拉伯大使、負責國際安全事務的助理國防部長等職位，並且著作等身。傅立民現任美國布朗大學沃森國際與公共事務研究所高級研究員。



（來源：大公文匯全媒體新聞中心）