民陣再勾美國政棍演攞獎騷　為暴亂火上加油

所謂“公民力量獎”實際由海外反華分子包辦，民陣公然勾連美反華議員亂港（圖片來源：大公報） 中評社香港10月25日電／據大公報報道，暴亂大台“民間人權陣線”亂港有功，赴美攞獎！本周一美國國會舉行所謂“公民力量獎”頒獎禮，由美國國家民主基金會（NED）長期“包養”的激進反華分子楊建利包辦，由反華議員麥戈文頒獎，代表民陣的領獎者是前副召集人梁穎敏。《大公報》發現這班籌辦人、頒獎者、得獎者等醜角，早在2015年已同場聯演；現時香港暴亂未止，勾連美反華議員聯演“與暴徒站在一邊”，為暴亂火上加油。



本周一在美國國會大樓內舉行的所謂“2019公民力量獎”，由香港民間人權陣線，以及8·25荃灣暴亂阻差辦公的跪地“戲精”Anthony獲得該“豬肉獎項”，頒獎人則是提出《香港人權及民主法案》及《保護香港法案》的“國會”及行政當局中國委員會主席麥戈文（James McGovern），代表民陣赴美領獎，出席在“國會”大樓內舉行頒獎禮的是梁家傑前議助梁穎敏，另一得獎者Anthony沒有親身領獎。



美台“泵水”巧立名目撐“五獨”



所謂“2019公民力量獎”是海外激進反華分子楊建利今年搞的“族群青年領袖研習營”的首日焦點活動。楊建利於2000年起獲得美國國家民主基金會“泵水”每年舉辦研習營，目的是聚集年輕反華分子接受反華政客及恐怖分子的培訓課程；演講者都是“台獨”、“藏獨”、“疆獨”、“蒙獨”頭目；近幾年的研習營，包括2016年及2017年的研習營還獲得台灣“外交部”出資成立的“台灣民主基金會”贊助。



有美、台水喉“泵水”，楊建利亦需籠絡美、台栽培的反華“寵兒”，2015年在美國華盛頓舉行的研習營，有違法“佔中”頭目周永康及羅冠聰出席接受所謂的“第一屆公民力量獎”，同獲邀領獎的黃之鋒則出席其他美國反華活動而缺席。

