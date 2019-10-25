美國數十名共和黨議員“硬闖”彈劾調查聽證會

中評社北京10月25日電／據新華網報道，美國國會一場圍繞總統唐納德·特朗普的彈劾調查聽證會23日因數十名共和黨籍議員闖入而中斷。



超過20名共和黨籍議員當天闖入安保嚴密的聽證室，高聲抱怨主持調查的民主黨籍議員閉門聽證。按原先計劃，美國國防部分管烏克蘭和俄羅斯事務的官員勞拉·庫珀要出席聽證會，接受民主黨籍和共和黨籍議員質詢。



眾議院三個委員會中的資深共和黨籍議員23日致信眾議院情報委員會主席亞當·希夫，呼籲讓今年8月指認總統涉嫌違法的“檢舉人”公開作證。不過，熟悉調查進程的消息人士告訴路透社記者，公開作證有難度，緣由是特朗普先前暗示檢舉人觸犯叛國罪，以致於民主黨人擔心，公開作證會暴露檢舉人。



帶頭“闖會”的眾議院共和黨黨鞭史蒂夫·斯卡利斯當晚告訴媒體記者，為確保調查程序“公正和公開”，“還會採取更加激烈的做法”。



一名情報委員會官員說，“闖會”的共和黨籍議員們同時違反規程，攜帶手機進入會場，其中一些人拒絕配合工作人員讓他們交出手機的要求。



路透社報道，儘管共和黨籍議員抱怨彈劾調查缺乏透明度，美國憲法給予國會眾議院推進彈劾調查並設置規則的寬泛權限。



民主黨籍眾議員劉雲平說：“他們（共和黨）慌了，他們試圖阻止這次調查，他們知道更多事實將浮現，而那對總統絕對不是好事。”



希夫告訴媒體記者，前來作證的政府工作人員不惜違背白宮意願，因而“總統號召他在國會的幫手們採取其他方式阻止作證，但他們不會成功”。



當天在眾議院作證的庫珀最初同意自願出席聽證，遭到國防部勸阻後，由眾議院情報委員會發傳票到場作證。路透社記者在國防部發給庫珀律師的信中看到，國防部暗示庫珀即使不作證，也不會遭到制裁，同時提醒她白宮的反對立場。