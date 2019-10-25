專家：暴亂破壞香港法治環境

有專家表示香港的營商環境需要與時俱進、完善和改進。中通社 中評社香港10月25日電／據香港文匯報報道，在世界銀行發表的營商環境排名榜上，香港位列全球第3，較去年上升1位。中國人民大學重陽金融研究院研究員卞永祖對香港文匯報表示，香港是“小政府，大市場”的格局，重視市場，法制也相對健全，因此在國際營商環境排名一直較為靠前。但事實上近期的暴亂活動對香港營商環境已經造成了一定影響，香港營商環境不能僅靠吃老本，也需要與時俱進，需要完善和改進。



其他經濟體得分下降



卞永祖說，長期以來香港很大程度上是內地對外的一個窗口，享有很多便利。但是應該看到，香港已經很長時間沒有表現出足夠的創新動力，仍依靠金融服務業和地產，其他方面發展緩慢。暴亂發生後，不僅香港社會和經濟受重創，法治環境也受衝擊。近兩年全球貿易保護主義抬頭，很多新興經濟體的營商環境出現下降的趨勢，香港的國際營商環境排名因此才未出現變動。



“香港營商環境也需要與時俱進，需要完善和改進。”卞永祖稱，作為香港一直以來“對標”的對象，新加坡今年排名繼續保持前兩位，仍位居香港之前。如何繼續提升營商環境而不是出現倒退，是香港現在面臨的大課題。需要注意的是，香港要改變以往主要服務國際大公司的思維，加大力氣調整自身經濟結構，如對科技創新產業給予更多的支持。



籲積極融入內地市場



卞永祖特別指出，香港比新加坡更大的一個優勢是背靠內地。中國周邊的國家包括東南亞各國，都在積極爭取與中國經濟對接，香港應該更加積極地融入內地市場，融入到內地的經濟體系里。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台後，香港與內地的企業往來將更加頻繁，倘用自身良好的營商環境為粵港澳大灣區建設服務，香港的收穫將遠超新加坡。