蔡英文競選官網上線　特闢“論文真相”專區

蔡英文競選官方網站25日上線。(照片：蔡競官網) 蔡英文競選官方網站25日上線，特闢“論文真相”專區。(照片：蔡競官網) 蔡英文連任辦公室發言人顏若芳、廖泰翔召開記者會，公布蔡英文競選官網上線。(照片：蔡英文連任辦公室提供) 蔡英文競選官方網站的學經歷分頁裡，還可以直接連結到論文全文的選項。(照片：蔡競官網) 英文連任辦公室發言人廖泰翔說明蔡英文競選官網內容。(照片：蔡英文連任辦公室提供) 中評社台北10月25日電（記者 黃筱筠）蔡英文競選官方網站今天上線。蔡英文連任辦公室發言人顏若芳、廖泰翔上午共同召開記者會，率先宣布“2020蔡英文連任官方網站”（網址：https://iing.tw）正式上線，要以執政政績大聲說話，強烈展現連任氣勢。未來，關於蔡英文選舉行程或是小額募款等資訊，英粉們都可以透過官網一手掌握。



官方網站上面也有一個專區“論文真相”，對於蔡英文博士論文質疑提出解釋。而蔡英文的學經歷的分頁裡，還可以直接連結到論文全文的選項。



顏若芳強調，在資訊化的時代，國際權威期刊《科學》（Science）的研究指出，不實訊息的傳播速度比真相快6倍，尤其在民主國家的選舉期間，有更多有心人士發布不實訊息，藉以影響選舉，因此官方網站也針對蔡英文的博士學位，特別成立了“論文真相”專區，公布所有事實與證據，以期真理越辯越明，也讓支持者更容易向其他民眾解釋此一子虛烏有的抹黑事件。



顏若芳表示，官方網站整理了蔡英文執政“三年有成”的20大類、125項政績，供民眾查詢、檢驗，包括所得、青年、原住民、治安、農民等領域的政績，不但“白紙黑字”，更是“一次展出”。官方網站也會每日更新蔡英文的選舉行程，包含未來六都競選總部以及與“立委”參選人共同造勢等選舉資訊，以利支持者到場參與相挺，達到“總統”連任、“國會”過半”的目標。



顏若芳補充，官方網站未來也會持續改版、成長，增加更多新功能，包含新的政策以及募款小物，敬請拭目以待。



廖泰翔說明，在社群媒體時代，蔡英文執政三年來，持續透過不同的社群媒體與民眾溝通政策。在執政的第四年，各項政策都進入“收穫期”，民眾近來也持續從不同的社群管道得知“三年有成”的各項政績成果。此外，官方網站之後也會特別成立“小英日常”的社群互動專區，集結蔡在社群媒體所發佈的訊息與足跡，讓民眾能一次看到蔡英文的執政日常。