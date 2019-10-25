粵澳海關推進更緊密合作

中評社香港10月25日電／據新華網報道，2019年粵澳海關業務聯繫會議24日在廣州舉行。海關總署黨委委員、廣東分署主任張廣志和澳門海關關長黃有力分別率團出席，共同回顧2018年－2019年合作年度的工作，雙方在打擊走私、通關便利化、知識產權海關保護等多個領域合作並進，共同推動了粵澳經貿往來的持續穩定發展。



緝私行政互助方面，雙方進一步完善信息共享機制，每月定期通報走私案件情況，積極開展跨境聯合執法行動，查獲固體廢物、沉香等走私進境貨物案件。



通關業務合作方面，粵澳海關在港珠澳大橋口岸創新來往澳門客運車輛“一站式”通關作業模式，實現進出境車輛通關“一次讀取、分別處置、一次抬杆、高效驗放”，未布控或無異常車輛入場至離場時間不超過3分鐘。貨物和車輛查驗結果參考互認合作順利推進。



雙方積極開展知識產權保護聯合執法行動。2017年10月至2019年8月，廣東省內海關共查獲以澳門為貿易地的侵權案件350宗，涉案貨物約3.9萬件，涉案案值約212.2萬元人民幣。



今年恰逢澳門回歸20周年。多年來，粵澳兩地海關緊緊圍繞《海關總署與澳門海關合作互助安排》框架，在多個領域密切合作、攜手並進。據統計，粵澳兩地進出口貿易額已從1999年的6億美元，上升至2018年的20.3億美元，增長超過2倍。



接下來，粵澳海關雙方將繼續攜手前行，一如既往地保持緊密友好合作關係，積極參與區域經濟發展戰略，在“一國兩制”方針和基本法框架內，創新體制機制，簡化通關手續，提高通關效率，包括加強口岸基礎設施建設，加快建設粵澳新通道（青茂口岸）、新橫琴口岸（澳門蓮花口岸搬遷）等口岸項目，不斷擴大雙方查驗結果參考互認範圍和啟動“內地與澳門海關跨境一鎖模式”，研究制定推進全面放開澳門私家車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的政策，促進人員車輛往來便利化等。



（來源：新華網）