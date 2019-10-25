張善政反擊：照妖鏡照出魔鬼是蔡英文蘇貞昌

張善政。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月25日電（記者 鄭羿菲）針對蔡英文拒港凶嫌陳同佳來台投案又髮夾彎，前“行政院長”、中國國民黨2020參選人韓國瑜的“國政”顧問團總召張善政今日受訪時表示，很標準的髮夾彎，但他們（民進黨）都否認，不過他們否認沒有用。民進黨的態度讓大家看破了“政治凌駕司法”，這件事到目前為止對民進黨的選舉絕對不利。他批，照妖鏡照出來的魔鬼就是蔡英文、“行政院長”蘇貞昌、陸委會等。



香港反送中導火線、港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳23日香港刑滿出獄並願來台投案，引起台灣朝野爭論不休，蔡政府從一開始質疑陳同佳是“被自首”、具政治操作目的等，被外界認為是“拒絕陳投案”。之後因台灣社會民怨沸騰，改口說“未拒絕陳同佳入境”、“台灣來處理”等，而香港聖公會教省秘書長管浩鳴24日則表達，陳同佳可能延遲3個月、在2020大選後赴台投案。



台媒《NOWNEWS》25日在喜來登飯店舉辦“修憲”論壇，上午邀請呂秀蓮專題演講、前“行政院長”張善政致詞、下午則邀請台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與中國國民黨中央委員連勝文進行專題演講。



張善政致詞後接受媒體訪問，被問到怎麼看蔡政府對陳同佳案的態度？張表示，很標準的髮夾彎，但他們（民進黨）都否認，不過他們否認沒有用，要問一般民眾心裡的感覺，某種程度上他也代表一般民眾，真的是180度髮夾彎。有個笑話說，你做180度髮夾彎，可別把車上的人甩出去了，不曉得民進黨聽懂了沒？



媒體追問，香港對陳同佳來台投案的態度，是不是對藍綠兩黨大選滿不利的？張善政說，這件事情儘量單純化，這件事到目前為止對民進黨的選舉絕對不利，因為民進黨的態度讓大家看破了“政治凌駕司法”。至於對國民黨的選情，老實說不管是從今年年初習五點開始，到最近香港事件，一直以來對藍營不利這必須承認，其實已經沒有差了，我們就是適當表態支持香港民主發展、希望盡量和平。



被問到“行政院長”蘇貞昌以陳同佳案如同照妖鏡，嗆照出魔鬼中的魔鬼馬英九，若政府不小心謹慎，台灣被賣了，還在幫人家算錢。張善政認為，照妖鏡這個名詞講得非常好，但魔鬼不是他們講的，照出來的就是民進黨政府自己，包括蔡英文、蘇貞昌、陸委會等。

