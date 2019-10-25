大公報專家：香港營商環境不能僅靠吃老本

中評社香港10月25日電／據大公報報道，在世界銀行發表的營商環境排名榜上，香港位列全球第3，較去年上升1位。卞永祖對大公報表示，香港是“小政府，大市場”這樣的一個格局，重視市場，法制也相對健全，由此在國際營商環境排名一直較為靠前。但是，近半年暴亂活動對香港營商環境事實上已經造成了一定影響，對標排名在前的新加坡，香港營商環境不能僅靠吃老本，也需要與時俱進，需要完善和改進。



卞永祖指出，長期以來，香港在很大程度上是內地對外的一個窗口，享有很多的便利。但是應該看到，香港已經很長時間沒有表現出足夠的創新動力，市場還是依靠一些金融服務業和地產，其他方面發展緩慢。暴亂發生以後，不僅香港社會和經濟受到重創，法治環境也遭受衝擊。近兩年，全球貿易保護主義抬頭，很多新興經濟體的營商環境出現下降的趨勢，香港的國際營商環境排名由此才未出現變動。



“香港營商環境也需要與時俱進，需要完善和改進。”卞永祖稱，作為香港一直以來“對標”的對象，新加坡今年排名繼續保持前兩位，仍位居香港之前。如何繼續提升營商環境進行追趕而不是出現倒退，香港現在已經開始面臨這樣一個大課題。其中需要注意的是，香港要改變以往主要服務國際大公司的思維，加大力氣調整自身的經濟結構，如對科技創新產業給予更多的支持。



卞永祖特別指出，香港還是比新加坡有更大的一個優勢，就是背靠內地。中國周邊的國家，包括東南亞各國，都在積極爭取與中國經濟對接，香港應該更加積極地融入內地的超大市場，融入到內地的經濟體系裡。粵港澳大灣區發展規劃綱要出台後，香港與內地的企業往來將更加頻繁，倘用自身良好的營商環境為粵港澳大灣區建設服務，香港將收獲遠超新加坡的發展潛力。



（來源：大公報）