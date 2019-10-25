陝西：去年以來對179名紀檢監察幹部作出處分　

中評社北京10月25日電／據陝西省紀委監委消息，近期，陝西省紀委監委組織領導班子成員及各室部單位黨支部書記到曲江國際會展中心，參觀學習“紅船精神萬里行”大型圖片展；在省委黨校，來自全省各地的紀檢監察幹部認真學習黨章黨規黨紀、紀檢監察業務知識……



“要在加強紀檢監察機關和隊伍自身建設上積極作為，打造一支忠誠乾淨擔當的紀律部隊，走在前列，當好表率。”省紀委監委主要負責人明確要求。



固根本強業務，提升履職能力



在前不久舉辦的全省紀檢監察幹部業務培訓班上，省紀委監委主要負責人以《全面履行黨章賦予的職責 推動紀檢監察工作高質量發展》為題，為學員們作了輔導報告。



“要堅持把思想政治教育擺在首位，把學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨章黨規黨紀作為學員學習研討的重要內容，築牢紀檢監察幹部的政治根基，提升政治站位和政治覺悟。”省紀委監委組織部有關負責人介紹說。



陝西各級紀檢監察機關採取開展主題黨日活動、領導幹部帶頭講黨課、以案促改、參觀廉政教育基地等多種方式，教育引導廣大紀檢監察幹部樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，築牢思想之基，補足精神之鈣，永葆共產黨人本色。



政治過硬，業務過硬，才能煉就敢鬥爭能鬥爭的鐵骨金身。在夯實思想政治基礎的同時，陝西加強紀檢監察幹部業務培訓，打造紀法皆通、業務嫻熟的幹部隊伍。



2018年以來，省紀委監委舉辦新入機關年輕幹部“不忘初心重整裝，轉變角色再出發”任前培訓，培訓人數25人；舉辦轉隸幹部黨章黨規黨紀專題培訓，培訓人數91人。

