助講團拚場　柱柱姐好人緣不輸黨中央

洪秀柱出席挺柱聖戰助講團”成立記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月25日電（記者 倪鴻祥）參選台南市第六選區“立委”的中國國民黨前主席洪秀柱上午在台北舉行“衝破南關•柱守台灣，挺柱聖戰助講團”成立記者會。競選團隊強調，為支持洪秀柱真誠勇敢挑戰最艱困的台南“立委”選區，提振了藍營基層士氣，並感謝柱柱姊過去用壯育青，培育許多青年種子的無私用心，許多支持洪秀柱的夥伴9月份發起自主串聯，準備要前往台南掃街拜票、站肥皂箱等各種方式，宣傳理念替洪秀柱拉票輔選，齊心宣示挺柱衝破南關，柱守台灣，打一場漂亮的聖戰。



國民黨中央上午由吳敦義主持成立中央助講團，洪秀柱也成立挺柱聖戰助講團，洪秀柱人氣不輸黨中央。



國民黨前主席也是“立委”參選人洪秀柱原本當天在台南有選舉行程，特地調整了部分的行程安排，返回台北出席這場記者會。並在大家的圍繞鼓勵之下，正式宣布：“衝破南關，柱守台灣！全台最大助講團上線啦！”



洪秀柱競選團隊說明，國民黨前主席洪秀柱挑戰台南全台最艱困的“立委”選區，大大提振了藍營士氣，自九月獲國民黨中央確定提名後，一支穿雲鐵柱箭射出，前副主席、祕書長、多位青壯“立委”、各縣市正副議長、議員與鄉鎮市長、媒體人及基層民代陸續主動聯繫柱柱姊的輔選團隊，表示希望能前往幫忙，認領責任區掃街或助講，挺柱輔選衝破南關，這也是競選團隊選擇光復節舉辦這場記者會的緣由。

