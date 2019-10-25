貴州：20名特約監察員受聘上崗　

中評社北京10月25日電／據貴州省紀委監委消息，“特約監察員作為紀檢監察工作的‘監督員’，希望你們善於擔當勇於作為，當好監督員、參謀員、聯絡員、宣傳員……”近日，貴州省監察委員會第一屆特約監察員聘請會議召開，省委常委、省紀委書記、省監察委員會主任夏紅民為20名特約監察員頒發聘書。



會議宣讀《貴州省監察委員會關於聘請第一屆特約監察員的決定》，王凱明、韋維、許邵庭等20名社會各界代表被聘請為貴州省監察委員會第一屆特約監察員，聘期至2023年1月。履職期間，特約監察員將依照相關規定對監察機關及其工作人員開展監督，發揮參謀咨詢、橋梁紐帶、輿論引導作用，幫助監察機關更好依規依紀依法行使監督權力。



“20名特約監察員都是經廣泛征集、優選推薦、嚴格篩選篩查後脫穎而出的，覆蓋面廣、專業性強、經驗豐富，在聯繫群眾、了解實情、發現問題上有天然的優勢，可以第一時間把群眾的呼聲和期望傳遞。”省紀委監委相關負責人介紹。



為規範特約監察員的管理，提升特約監察員工作整體水平，貴州省紀委監委專門制定特約監察員工作辦法，建立教育培訓、工作報告、跟蹤督辦等一系列制度機制，加強日常聯絡，為特約監察員搭建工作平台、履職盡責創造條件。



“這次會議體現了省監察機關自覺接受外部監督的誠意。”貴州師範學院院長、貴州省第十二屆人大常務委員會委員、省人大代表韋維說，“作為特約監察員，我深感任務光榮、責任重大，我將始終牢記這份職責，主動發揮特約監察員的作用，為黨風廉政建設和反腐敗鬥爭發揮光和熱。”



“我將圍繞本職工作，通過民意調查來反映社情民意，反映人民群眾對紀檢監察工作的訴求，發揮好特約監察員的參謀、咨詢和監督作用。”貴州省統計局副局長彭龍表示。



“作為一名黨的新聞工作者，我見證了黨的十八大以來我省紀檢監察工作改革和發展的每一個重要節點。”貴州日報當代融媒體集團時政新聞部主編許邵庭回顧了參與省紀委監委新聞報道工作的感受，“我決不辜負組織的信任。今後，將加強學習，不斷提高履職能力，為鞏固貴州風清氣正的政治生態貢獻特約監察員的力量。”



（來源：中央紀委國家監委網站）