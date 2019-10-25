世界華商高峰會在澳門舉行

中評社澳門10月25日電／據人民網報道，第十六屆世界華商高峰會近日在澳門舉辦，來自全球42個國家和地區的1500多位華商代表出席。本屆大會以“新科技、新機遇、新發展”為主題，探討科技發展和產業變革對海內外華商的影響和機遇。



世界華商組織聯盟執行主席丁楷恩在開幕式致辭時表示，隨著粵港澳大灣區的發展，澳門的區域經濟地位日趨重要，澳門作為海內外華商前進大灣區和內地市場的橋頭堡的作用將更加突出，促進世界華商與大灣區的互動。



澳門特區政府經濟財政司司長梁維特表示，希望世界華商通過澳門這個平台加強與內地及葡語系國家、歐盟國家、東盟國家的對接合作，在強化經貿往來的同時，更加積極主動促進國際人文交流，為中國的高質量對外開放繼續發揮積極作用。



開幕式後，大會評選出了2019世界傑出青年華商，5位來自菲律賓、馬來西亞和港台地區的青年華商獲獎。大會還評選出了2019世界華商創新獎，來自深圳、東莞、澳門和香港等地的公司獲獎。



大會進行了主題演講和多個分論壇，探討大灣區區域合作等議題，還將安排來自十多個國家與地區的華商社團前往中山、珠海等地進行考察訪問，出席2019澳珠企業家峰會。



本屆大會由世界華商組織聯盟主辦，中國國際貿易促進委員會、台灣商業總會、澳門世界華商菁英會等單位協辦。



（來源：人民網）

