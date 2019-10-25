國民黨助講團誓師　高唱我現在要出征

國民黨舉行“中央助講團誓師大會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月25日電（記者 洪德諭）面對2020大選，中國國民黨今天舉行“中央助講團誓師大會”，由榮譽團長前主席吳伯雄、團長吳敦義為首的40名包括歷任黨核心幹部、現任“立委”、議員與前任政務官齊亮相。在吳敦義的帶領下，高喊“韓國瑜凍蒜”、“立委”全壘打”、“國民黨勝利成功”三大目標。



國民黨25日在國民黨中央黨部舉行“中央助講團誓師大會”，出席者包括國民黨歷任黨核心幹部、“立委”、議員以及前任政務官和學者，包括吳敦義任團長、前黨主席吳伯雄任榮譽團長、另還有副主席曾永權、前副主主席林政則、藍委曾銘宗、陳宜民、王育敏、前“行政院長”張善政、前“行政院副院長”杜紫軍、台南市議員謝龍介、文化大學教授龐建國等總計40人。



誓師大會中，助講團成員一起站在舞台上，穿著淺藍色印有青天白日旗的外套亮相，高喊“韓國瑜凍蒜”、“立委”全壘打”、“國民黨勝利成功”，還齊唱了一段韓國瑜正式投入大選唱的《我現在要出征》。



致詞時吳敦義表示，去年九合一大選國民黨在艱苦的環境中獲得不錯的成績，因此明年1月11日大選，對於領導人、“立委”選舉抱持極大信心。接著向台下喊話，呼籲讓國民黨2020參選人韓國瑜順利當選、“立委”票投國民黨，並以拿下60席為目標。

