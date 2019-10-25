研究：綠茶裡有種成分可用來精確給藥

中評社香港10月25日電／中國科研團隊發現，綠茶中的一種天然小分子可以成為細胞的“操縱手”，讓某種定制的細胞“聽話”，從而定時、定量釋放治療藥物。



據新華社報道，研究團隊近日發表在美國《科學·轉化醫學》雜誌上的論文說，他們利用綠茶的次級代謝產物原兒茶酸，設計合成了一種轉基因表達控制系統，這個系統像“開關”一樣可受原兒茶酸的調控。



研究人員將這個控制系統安裝在人源細胞中，並在細胞中編碼了某種特定的基因片段，這些基因片段可在原兒茶酸的調控下生成並釋放胰島素等藥物。當這類細胞植入人體後，人們有望只需飲用定制的濃縮綠茶即可給藥。



華東師範大學醫學合成生物學研究中心研究員葉海峰對新華社記者說，這些基因片段生成的藥物既可以是能提高人體免疫力的抗體，也可以是清除人體內有害分子的酶，還可以是降低血糖的胰島素。



葉海峰課題組選擇胰島素進行了測試，他們設計合成了能夠精確調控胰島素表達釋放的定制化細胞，並用微膠囊包裹這種細胞，通過腹腔移植到動物體內。



研究表明，糖尿病小鼠只需口服定制的濃縮綠茶或者原兒茶酸，便可定時、定量持續性獲取胰島素，控制體內血糖穩定，無須每天定時服用或者注射胰島素。這項工作還在靈長類動物猴子身上得到了驗證。



研究人員還結合了基因編輯技術，使綠茶作為基因編輯的調控開關，去操控基因的表達和編輯。研究證實，這套控制系統還可以進行複雜的邏輯運算，未來有望運用在生物計算機中。