承辦軍運會　武漢展新貌

中評社北京10月25日電／據人民日報報道，第一次將所有比賽全部安排在一個主辦城市，第一次集中新建運動員村，競賽項目設置數量歷屆第一。與往屆世界軍人運動會（以下簡稱軍運會）相比，武漢創下3項第一。為了做好這“三項第一”，湖北武漢高標準規劃、高質量建設、 高水平保障，全城動員，全民參與，展現城市新形象。



場館建設標準高



“軍運會場館分布在漢口、沌口、光穀、黃家湖4個大板塊，盡量讓所有市民都有觀賽機會。運動會結束後，場館將用於體育賽事、市民健身、學校體育或國防教育。”武漢市體育局局長王沈順說。



軍運會場館建設，武漢追求高標準：武漢商學院游泳館應用水循環處理技術，泳池水達到直飲水標準；東湖綠道寬達6米，符合國際級自行車賽事要求；馬術賽場按最佳配比拌和原材料、鋪設場地，確保馬蹄入砂深度在10毫米至40毫米間……



辦賽中的配套細節，武漢絕不忽視。“各項目競賽備忘錄明文規範場館器材的標準、裁判資質、比賽形式、獎牌數量等，視覺標識系統、國旗手册、形象景觀工具包等一目了然。為了全力做好賽事醫療保障工作，武漢還在國內大型綜合性賽事中首次建立‘海陸空’立體救援模式。”王沈順說。



位於江夏區黃家湖畔的軍運村，30棟房子高低錯落，白墻、黛瓦和拱門圍成一個個小園子，入口都有一株大樹。記者進入一個套間，只見家具齊備，米黃色空間素雅宜人。



如今，這裡已迎來世界各地上萬名運動員入住，設施完備、環境優美、服務到位的軍運村受到了世界各國運動員的點贊。



城市改造面貌新

