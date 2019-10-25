中國借助人臉識別和熱成像“減人控車”護秦嶺

中評社香港10月25日電／地處秦嶺北麓西安境內的秦嶺子午峪保護總站日前正式對外營業。作為該區域的首個多功能生態保護站，子午峪保護站利用人臉識別和熱成像系統，對秦嶺進行全方位監測，用科技手段破解秦嶺遊客管控和火情預警難題。



新華社報道，保護站所在的西安市長安區，地處西安城南、秦嶺北麓，全區1500多平方公里，秦嶺長安區段面積為876平方公里，占全區總面積的55%。這裡不僅是西安市民和遊客消暑納涼、爬山鍛煉的首選地，也是去年中國政府整治秦嶺北麓西安境內違建別墅的“重災區”。



據介紹，長安區境內有24個峪口，其中10個為進山的主要通道。“旅遊旺季周末兩天，小峪口接待遊客1萬人左右，大峪口8到10萬人，一個雙休日就能產生900多噸垃圾。”長安區委書記王青峰說。



為嚴控秦嶺地區人為的破壞和污染，長安區探索建設8個峪口保護站，包括1個總站和7個分站，對峪口實施“減人控車”。



記者在子午峪保護總站看到，占地八畝多的保護站具有交通管控、治安管理、防火防汛等多種功能。內設的智慧管控系統利用人臉識別和熱成像系統，對進入秦嶺的一人一車、山上的一草一木進行全方位監測。



“保護站可以實現對人、車、物的自動識別和抓拍，及時制止不文明行為；還可以通過熱成像系統監測火情。當森林溫度超過50℃時，系統會自動報警，我們將依靠巡航系統，迅速鎖定著火點。”長安區秦嶺生態環境保護和綜合執法局局長薛亞洲說。



為嚴控進山人車數量，遊客需刷身份證，或通過人臉識別系統進入；社會車輛統一停放在峪口外，遊客可選擇步行或搭乘擺渡車進山。“比如子午峪人流承載能力為3000人，一旦達到上限，遊客就不能再進入。未來，市民和遊客可通過網絡平台查詢和預約。”薛亞洲說。



保護站內還設有秦嶺生態環境保護法庭、檢察室、警務室等駐站辦公室，以及秦嶺生態保護研究會和協會。“讓公檢法延伸到秦嶺峪口，就是想快偵快辦，加大打擊違法犯罪的力度。同時調動區內豐富的高校資源和企事業單位，成立研究會和協會，構建秦嶺保護全方位體系，完善秦嶺保護長效機制。”王青峰說。



據介紹，該地區還組建了由1.4萬名公職人員、1萬名大學生組成的秦嶺保護志願者隊伍，每月分批開展撿拾垃圾、環保宣傳、植綠增綠等活動。