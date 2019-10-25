熱話睇真啲：啟發孩子在反思中進步

不知家長們有無加孩子的社交帳號，從中了解十幾歲的孩子在想什麼？關注他們在成長路上的喜怒哀樂。



不容置疑，對孩子們影響最大的是仍在發酵的這場政治事件。不少學生愈發頻繁地走上街頭，日夜作戰，不知疲倦，自我陶醉。在他們的背後，似乎有人源源不斷地給他們灌輸精神動力。例如不少社交媒體上的所謂“鼓勵說話”，親切地稱素未謀面的黑衣同黨為“手足”、搞事女學生稱搞事男學生為“英雄”、“義士”，上街的孩子認為自己幹的事是為“良知”，充滿“光環”。



孩子把自我言行幻化成“良知”和“公義”，覺得自己是寧可犧牲大好前途也要上街的悲情英雄，為了那根本不相識的什麼“手足”、“義士”，甘願“齊上齊落”，犧牲奉獻。然而，十年、二十年後他們自己再回看這些，也許會覺得幼稚可笑！



自我覺醒並不容易。十五年前，亞洲十幾歲年輕人曾流行一種所謂“非主流”文化時尚，能被叫做“非主流”的人，大多染著五顏六色的“爆炸頭”，穿“酷暗黑”系列的服飾，窄腳褲尤其受歡迎，有的甚至有自殘傾向。讓社會大眾印象最深的，就是在社交媒體上留下的火星文（使用同音字、音近字、特殊符號來表音的文字）和愛情話語。例如用火星文寫的“別在我的墳上哭，髒了我的輪迴路”、“沉溺於死亡的姿態。恨只恨，蒼天負我。”



後來，這一代的孩子長大了，時代也變了，再打開社交媒體搜索“非主流”，顯示出來的基本上是那些過來人對過往黑歷史的自嘲，有人留言說，現在回看“非主流”覺得好腦殘、好幼稚。



所以，孩子的成長與社會環境息息相關，作為家長，不能等他們自覺頓悟，那可能要等到生米煮成熟飯後，為時已晚。我們不妨創造機會跟孩子相處，聊一聊，知道他們在想什麼，在受什麼東西影響，對症下藥，啟發他們停一停、諗一諗，在反思中學習進步。



來源：大公報