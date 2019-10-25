曹和平：數字經濟時代，中國GDP被低估了

中評社北京10月25日電／在第六屆烏鎮世界互聯網大會上，諾貝爾經濟學獎得主斯賓塞認為，當前數字經濟所產生的很多社會價值沒有被計入GDP，因而導致中國的經濟被嚴重低估。



斯賓塞教授的觀點和我近年來一直呼籲將數字經濟納入到國民經濟核算體系中的思想不謀而合。現行國民經濟核算體系的概念是上世紀20年代提出的，在40年代理論發展成熟，50年代初經聯合國公布實施，60年代逐步完善。現在數字技術支持下互聯網共享經濟的發展，已經讓這個國民經濟核算體系變得過時，亟待修正。斯賓塞教授這樣強調說：將數字經濟作為衡量經濟發展的重要指標已經很迫切了，“如果不盡快實施，很可能會導致發展在前進中出錯”。



中國近年來的經濟實踐也突出反映了這一點。2011年，我國鋼鐵產量6.8億噸，占全世界的45.5%。同年，我國水泥產量接近20.6億噸，占全世界的水泥產量的將近60%。將這樣一堆巨量的鋼鐵和巨量的水泥攪拌一下，變成鋼筋混凝土工地，那將是一個多麼壯觀的建築業場景啊！一個全世界50%左右的建築業在中國國民經濟體系中連年滾動增長，帶動的上游產業和下游產業鏈條將是一種何等的規模，用壯觀恐怕都無法言其實。但隨後，產能過剩成為中國經濟的一個嚴重問題，去庫存和去產能是中國經濟供給側結構性改革的重要內容。以河北省為例，5年之內去掉將近6000多萬噸鋼鐵產能，在現行的GDP統計標準口徑下，這一部分經濟“沒了”，僅從數字上來看，經濟下行壓力很大。但是，與此同時，線上經濟在蓬勃發展，數字技術支撐下的新興企業在增加，網上購物在增多，可是這些新經濟的發展不能進入法定統計口徑，無法在GDP中呈現出來。



2003年，中國數字經濟在規模上還沒有任何統計意義。15年後，中國數字經濟規模已經超過整體經濟的1／3（2018年為31.3萬億，占當年GDP的34.7%）。數字經濟板塊在國民經濟體系中的比重年均增加2.3%以上。上世紀80年代時，發展經濟學家常常說，發展中經濟體製造業板塊每年增加0.3%，就是經濟發展在結構裂變上的高速期。現今，數字經濟每年結構變遷增加2%以上，該裂變速度已經不是超高速，簡直是駭人了。如果按照2018年數字經濟板塊結構1.9%的超高增速裂變下去，到2026年，中國數字經濟比重將會達到50.8%。



如果現在還不改變GDP的統計欄目，不改變這些欄目在全國960萬平方公里土地上的統計網點，可能鋼鐵產能下降和實體商店關門變成了增速統計權重欄目，新經濟欄目的權重不能進入法定統計口徑，就會導致一個嚴重的後果。



我從3年前就呼籲修改GDP統計欄目， 如果經濟一線的實際情況不能為國家決策層所準確和及時掌握，將會對資源配置和增長造成多大的失效和失速。今天，我們需要學習老一輩經濟學家創新當年國民經濟核算體系的精神，變革統計方法，讓數字經濟的新成分、新模式和新業態能夠被準確統計，並服務於各種層面經濟決策。（作者是北京大學教授）



（來源：環球網）