英國人盼望結束“脫歐”苦旅　

中評社北京10月25日電／據新華社報道，“直到今天我依然鼓勵企業做好應對‘無協議脫歐’的預案。”倫敦金融城政策與資源委員會主席孟珂琳（凱瑟琳·麥吉尼斯）在日前舉行的一場媒體吹風會上說。



10月31日是英國“脫歐”的最後期限，但從近期進展看，屆時結局仍不明朗。“脫歐”公投結束至今已3年多，英國仍未結束“脫歐”苦旅。



17日，英國政府和歐盟通過艱難談判達成新“脫歐”協議，但英國首相約翰遜為推動協議盡快在議會通過的努力再三遇挫。約翰遜被迫按照議會要求致信歐盟尋求再度推遲“脫歐”，但歐盟對是否同意英國第三次延期“脫歐”尚未表態。



孟珂琳說，倫敦金融城對實現有協議“脫歐”的一些跡象表示歡迎，但希望看到更多進展以消除企業經營面臨的不確定性。“我們希望避免‘無協議脫歐’，但也要做好預案以防萬一。長期以來，英國和歐盟監管機構以及企業都在為此制定方案。”



被問及“脫歐”對倫敦金融中心地位的影響時，孟珂琳表示，儘管面臨“脫歐”相關的各種不確定性，倫敦金融城依然蓬勃發展，金融科技等新的業務領域讓更多的人湧入這裡。部分企業確實將一些業務和員工轉移到歐盟其他國家，已宣布的崗位遷移數量約為7000個，處於預測範圍的下限。



鈞爍有限公司首席執行官阿蘭·哈特在接受記者採訪時說：“希望英國‘脫歐’後進入一個新時代。”哈特相信，憑借出色的技術創新、強大的金融資源、值得信賴的法律體系，“脫歐”後的英國仍將充滿魅力。



蘇格蘭與歐盟經濟關係緊密，多數蘇格蘭選民在2016年“脫歐”公投中選擇了“留歐”。代表1.2萬家公司的蘇格蘭商會主席蒂姆·艾倫對記者表示，商會許多成員都不願意英國離開歐盟，但現在英國確定要“脫歐”，希望有協議確保企業最大程度進入歐盟市場。

