韓對不分區有提名權？吳敦義：沒這樣的例子

吳敦義擔任中央助講團團長。（中評社 洪德諭攝） 國民黨舉行“中央助講團誓師大會”。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月25日電（記者 洪德諭）針對中國國民黨的不分區“立委”提名，前黨主席洪秀柱表態，不分區應考慮國民黨2020大選參選人、高雄市長韓國瑜的意見，外界關注韓是否有提名權？對此，吳敦義25日受訪時表示，從來沒有這樣的例子，但韓有跟他當面提議哪些優先考慮，會優先考慮。



國民黨25日在國民黨中央黨部舉行“中央助講團誓師大會”，出席者包括吳敦義、前黨主席吳伯雄等40人，會後媒體針對黨內不分區“立委”提名的問題向吳敦義詢問，吳提出相關看法。



對於韓國瑜是否應該要有不分區“立委”的提名權，洪秀柱就曾表態應該要考慮韓國瑜的意見，到底韓該不該有提名權？吳敦義說“對不起從來沒有這樣的例子”，但韓有跟他當面提議，希望有哪幾位能優先考慮，他會做優先的考慮。



針對吳自己不分區的排名，媒體也問是否會排在第二位？吳敦義回答，沒有這回事，從來沒有說要排第一或是第二這都是別人揣測的，提名不分區首先把專業組排在最前段，政治組才是排在後段，會把預計能取得的席次考慮在內。



另外，國民黨中央近日宣布將“撤換”金門縣黨部主委林芳旋，引發不少黨員的不滿，就連金門縣長楊鎮浯都表態希望黨中央撤回，吳敦義則說，這他沒有去干涉，林芳旋任期屆滿組發會有通盤考量，有些贊成、有些不贊成難以避免，已請組發會周詳考慮。