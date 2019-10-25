王金平不輔選韓？ 洪秀柱：別妄下判斷

洪秀柱接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月25日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院”長王金平會不會輔選國民黨2020參選人韓國瑜？前主席洪秀柱今天上午表示，不知道王金平到底會用什麼方式輔選，所以別妄下判斷王真的不輔選。



洪秀柱南征艱困的台南市第六選區參選“立委”，今天上午在台大校友會館成立“衝破南關，挺柱聖戰助講團”，包括前副主席、前軍系“立委”陳鎮湘，前副主席林政則，前秘書長莫天虎，前副秘書長、前嘉義市議長蕭淑麗及各縣市議員超過30人到場助陣，洪秀柱會後回應媒體時事議題。



台南市第六選區為2020年依人口數新規畫出來的選區，範圍包括仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區29里，民進黨推現任“立委”王定宇參選，洪秀柱這次親征台南，外界寄與厚望，希望為國民黨在深綠選區突破零“立委”的困境。



對於王金平不輔選韓國瑜？洪秀柱覺得，不能太勉強別人，別妄下判斷王真的不輔選，何況王早期也支持、培植過韓國瑜。



對於黨主席吳敦義將入不分區“立委”名單，洪秀柱表示，黨中央的考量不便評論，相信吳幾十年在政壇的經驗，做任何事應有做過詳細評估。



對於黨中央今早也成立“中央助講團”，洪秀柱也是中央助講成員之一，洪秀柱指出，任何一個造勢活動，真的不是只在造勢而已，而是心真正連在一起比什麼都重要，造勢活動當然很好，但要能把大家連結在一起，所以最重要是造勢後，實際力量如何發揮，如何連結大家，這要看實際行動。