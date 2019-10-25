】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
“感知北京”系列活動在以色列舉行　
http://www.CRNTT.com   2019-10-25 11:30:52


（圖片來源：中國網）
　　中評社北京10月25日電／據新華社報道，“感知北京”系列活動24日在以色列特拉維夫舉行。

　　此次活動包括中以文化產業交流對接會和北京文創精品集市。活動在一曲婉轉悠揚的二胡演奏《長相思》中開場，以色列武術愛好者也為到場嘉賓獻上了精彩的表演。隨後，中以雙方嘉賓為“感知北京”系列活動剪彩。
 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：