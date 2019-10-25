“感知北京”系列活動在以色列舉行　

（圖片來源：中國網） 中評社北京10月25日電／據新華社報道，“感知北京”系列活動24日在以色列特拉維夫舉行。



此次活動包括中以文化產業交流對接會和北京文創精品集市。活動在一曲婉轉悠揚的二胡演奏《長相思》中開場，以色列武術愛好者也為到場嘉賓獻上了精彩的表演。隨後，中以雙方嘉賓為“感知北京”系列活動剪彩。

