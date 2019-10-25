仇昊、梁逵：防止人工智能在軍事上的濫用

中評社北京10月25日電／隨著算法、算力和大數據等方面的不斷突破，人工智能已被廣泛應用於經濟、社會、軍事等領域，成為促進經濟發展、技術創新、戰鬥力提升的動力和引擎。但人工智能技術同時也是一把雙刃劍，可能成為引發全球性風險和挑戰的“潘多拉魔盒”。



可能引發諸多風險和挑戰



首先，人工智能軍事競爭可能觸發新一輪軍備競賽。人工智能技術的發展正孕育著新軍事革命的鏈式突破，可能成為改變國家軍事實力對比的核心技術。人工智能將是大國塑造軍事優勢的新杠杆，通過推進智能武器部署，實現作戰能力的迭代升級，維持或打造軍事能力優勢和新代差。對中小國家而言，人工智能的巨大賦能效應可能會彌補其在領土、人口、經濟等方面的劣勢，獲得挑戰大國的實力和機會。



為此，世界主要大國和部分技術領先的中小國家都在抓緊制定人工智能發展戰略和規劃，推進智能化武器系統研發，推進軍事力量向智能化轉型。據稱美軍正在推進的“第三次抵消”戰略，有80%的項目與人工智能技術密切相關。從實際應用看，智能化武器系統已在美兩場反恐戰爭以及近期中東發生的多場軍事衝突中使用。人工智能的軍事應用已成為發展趨勢，人工智能的軍事競爭有演化成新一輪軍備競賽的可能。



其次，人工智能軍事應用可能顯著降低戰爭門檻。隨著自主武器系統的大規模運用，戰爭對抗可能首先在機器與機器之間展開，機器人、無人機、無人潛航器等自主武器成為部署在最前沿的力量，人將逐步退到後台擔任操作和指揮的角色，戰場傷亡人員的數量顯著減少。軍事智能發展催生出認知戰、失能戰、網絡戰等非殺傷性作戰手段，可能不再以消滅對手為目的，而是以控制對方認知、行動等方式取勝，加大了戰爭“零傷亡”的可能。智能化條件下的殺傷性行動主要由自主機器實施，作戰樣式以自主式遠程無人攻擊為主，降低了戰爭的成本。



這些因素都能夠使戰爭看起來更“人道”“廉價”，減輕戰爭決策者發動戰爭的道義責任和政治壓力。另外，部署在網絡、太空、深海等新型作戰空間的智能武器更具有隱蔽性，難以判定誰是發起者，成為軍事對抗的“灰色地帶”。

