呂秀蓮諷蔡蘇都律師出身　卻忽略香港法律

呂秀蓮接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月25日電（記者 鄭羿菲）針對香港凶嫌陳同佳入台投案的紛擾，呂秀蓮上午受訪時表示，這件事說沒有政治算計太天真，本來可以堂而皇之彰顯“中華民國”主權的機會，卻拖拖拉拉搞砸、喪失機會，乾脆道歉啦！她也酸，蔡英文、“行政院長”蘇貞昌、“內政部長”徐國勇都是律師出身，卻忽略香港法律在香港以外地方犯罪，並非香港法院管轄的基本原則。



呂秀蓮上午在“修憲”論壇做專題演講，會後接受媒體訪問時表示，大家都忽略每個國家對境外犯罪有不同規定，香港規定是香港居民在香港以外地方犯罪不是香港的法院管轄，這點蔡英文、蘇貞昌、徐國勇都是律師出身，卻忽略這個基本原則。陳同佳要來台投案，台港雙方講好，在台灣空橋逮補本來是最理想的狀況，但不知道什麼原因卻搞砸了，“蔡英文的領導團隊顯然對中國充滿疑懼心，現在要選舉了多一事不如少一事。



呂秀蓮說，第一時間是很好彰顯“中華民國”主權的機會，陳同佳主動投案當然求之不得，第一時間就應該接受，其他就是技術問題，後來發現民意沸騰、苗頭不對才要改變，最好的機會錯失掉了，反而成為很大的難題，也喪失了彰顯國家主權的機會，乾脆道歉啦！



媒體追問蔡政府處理的方式是不是充滿政治算計？呂秀蓮指出，說沒有政治算計太天真，說有政治算計本就是如此，若當初我們在桃園機場逮捕陳同佳，根據“中華民國”刑法、法院好好審理，不僅香港人羨慕、中國人也佩服、全世界可能也會讚嘆。拖拖拉拉或髮夾彎變來變去，是很大的失敗。



被問到蘇貞昌以陳同佳案如同照妖鏡，嗆照出魔鬼中的魔鬼馬英九，若政府不小心謹慎，台灣被賣了，還在幫人家算錢。呂秀蓮不以為然地笑道，哈，蘇院長最近講話不太像律師出身，就給大家公評吧。