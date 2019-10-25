蘇批馬魔鬼現形　吳敦義：蘇才是說魔鬼的話

國民黨主席吳敦義。（中評社 洪德諭攝） 國民黨舉行“中央助講團誓師大會”。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月25日電（記者 洪德諭）針對陳同佳案，民進黨籍“行政院長”蘇貞昌25日在“立法院”重批馬英九，照妖鏡一照，魔鬼和魔鬼中的魔鬼一一現形。吳敦義25日受訪時回嗆，蘇貞昌講這話才如他所說是“魔鬼的話”。



陳同佳一案，香港聖公會教省秘書長管浩鳴24日對外表示，陳同佳可能延到2020大選之後，同時外界也傳出幾個月前藍營法界大老向港政高層獻策陳同佳“被自首”以化解反送中困境。蘇貞昌25日受訪時緊抓此事，批馬英九的律師為兇手辯護，馬再來扮演哽咽同情被害家屬，國民黨再來吆喝、唱和，現在照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形。



對於蘇貞昌的說法，吳敦義25日出席在國民黨中央黨部舉行“中央助講團誓師大會”會後受訪時表示，蘇貞昌講這話才如他所說是“魔鬼的話”。



吳敦義接著說，陳同佳這個案子有屬人與屬地主義，台灣地檢署都已經要起訴，因為發生這件事情在“中華民國”領土內，發生地才知道狀況，殺人是哪一位？被殺是哪一位？屬地主義對於殺人事件應該優先考慮，讓陳同佳到“中華民國”接受司法處理才是最適當的做法，現在已經照此方向努力，是正確的走向。