葛紅亮：印尼“2045宏願”並非幻想

中評社北京10月25日電／印尼總統佐科於近日宣誓就任，在就職典禮上，他許下了“2045宏願”：在2045年獨立百年之際，印尼要實現國內生產總值達到7萬億美元，人均年收入達到3.2億印尼盾的目標，成為全球第五大經濟體。考慮到目前印尼國內生產總值僅有1.04萬億美元，絕對貧困率為9.41%，這一宏願無疑面臨諸多挑戰，但佐科政府在第一個任期內“拼經濟”的執政舉措及印尼經濟發展狀況也為“2045宏願”構築了重要現實基礎。



首先，印尼政府在過去五年中推行務實的經濟發展思路成效顯著。通過推動工業園區建設，從外部吸引大量投資，實施“海上之路”戰略強化國內基礎設施建設，減少物流成本，促進印尼經濟發展的便利化，2015年至2018年，印尼經濟增長呈現出平穩發展態勢，分別實現了4.88%、5.03%、5.07%與5.17%的增長率。2018年印尼經濟增長率在G20國家中排名第三位。2019年印尼經濟發展雖然面臨下行壓力，但財政部長穆麗亞妮預測，全年經濟增長率仍可達5.2%。



其次，正確的發展戰略為印尼贏得了一致好評。印尼政府在2018年4月正式推出了“印尼製造4.0”計劃及其路線圖。作為一項國家戰略，“印尼製造4.0”目標是使經濟更具競爭力，提高工業增加值。而在內容上，這無疑是對第四次工業革命的回應，發展高科技產業成為該戰略的關鍵方向，食品、飲料、汽車、紡織、電子和化工則是該戰略的優先方向。作為其中一項成果，印尼新經濟產值近年來一直處於上升態勢，已經出現5家獨角獸級（資產超過10億美元）企業。這直接促使外界對印尼經濟保持良好預期。國際貨幣基金組織2019年年初的報告稱，到2023年，印尼國內生產總值GDP在全球總產值中的比重將達2.8%，超越俄羅斯、巴西、英國和法國等，成為世界排名第六的經濟體。普華永道發布的2050年發展前景報告進一步預測，到2050年，印尼將在全球經濟體中排名第四。



再次，全球經濟秩序重塑與產業鏈分工調整也為印尼經濟發展提供了機遇。印尼借力“工業4.0”，吸引產業落地，充分發揮“起步慢、高起點”的後發優勢由此成為可能。



當然，不可否認的是，“2045宏願”也面臨許多挑戰。一是印尼當前居高不下的貧困率。二是政府效率低下的問題。這主要表現為兩個方面：一方面是政府審批程序複雜，營商環境受到顯著影響，導致印尼吸引外來投資與發展工業的競爭力不強；另一方面則受到印尼國內盤根錯節的政黨競爭與利益集團紛爭影響，政府施政難免受掣肘。三是印尼國內日益抬頭的極端主義、分離主義及街頭運動、示威浪潮，在衝擊政治秩序同時，也深刻影響著經濟與社會發展。印尼未來數屆領導人將難以擺脫這些因素的影響，這顯著考驗著佐科及其繼任者心無旁騖推進經濟改革的信心與毅力。



佐科的“2045宏願”也是印尼人民的“百年”夢。正如佐科本人所強調的，實現這個夢“有點困難，非常具有挑戰性，但這並非不可能”。（作者是廣西民族大學東盟學院副院長）



（來源：環球時報）