蘇批馬是魔鬼？洪秀柱：蘇貞昌的話能信嗎？

洪秀柱接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 洪秀柱25日在台大校友會館舉行“衝破南關，挺柱聖戰助講團”成立大會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月25日電（記者 倪鴻祥）“行政院長”蘇貞昌今天指馬英九的密友律師已經到香港為港府反送中解套來擘劃，現在魔鬼一一現形，中國國民黨前主席洪秀柱今天上午受訪時質疑，民進黨政府長期以來說詞反覆，這種說法一定是中間有什麼計謀、陰謀，尤其蘇貞昌的說法可信嗎？



洪秀柱上午在台大校友會館舉行“衝破南關，挺柱聖戰助講團”成立大會，會後回應媒體時事議題。



對於蘇貞質疑馬英九、陳長文，洪秀柱表示，她不知這件事，但可以很肯定的說，民進黨這種說法一定是中間有什麼計謀、陰謀，她也不認為馬、陳有如綠營所講的哪樣，陳長文等人一定是正正實實的在談事情，絕不會像民進黨口中所說這麼邪惡的說法，長期以來，尤其是蘇貞昌的說法，可信嗎？



報載法學界批評蔡英文先以司法互助為由，拒港凶嫌來台投案，後來“髮夾彎”說人到台灣就逮捕，但未明確說明如何讓凶嫌陳同佳申辦簽證等一連串作為是錯誤的法治教育。



洪秀柱表示，當然，整個事情大家可以看得清楚楚，今天政府反反覆覆的說詞，而且欠缺法律常識的說法，不管蘇貞昌、“內政部長”徐國勇還是陸委會主委陳明通，大家可把他們這些人的說詞前後對照一下，就會發現所言會笑掉人家大牙，而且不可思議的欠缺法律常識，這樣怎麼跟人家說台灣是法治國家？



“衝破南關，挺柱聖戰助講團”，包括前副主席、前軍系“立委”陳鎮湘，前副主席林政則，前秘書長莫天虎，前副秘書長、前嘉義市議長蕭淑麗及各縣市議員超過30人到場助陣。



洪秀柱南征台南市第六選區，為2020年依人口數新規畫出來的選區，範圍包括仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區29里民進黨，民進黨推現任“立委”王定宇參選，洪秀柱這次親征台南，外界寄與厚望，希望為國民黨在深綠選區有一席地位。