鄭正鈐：綠扭曲台灣光復史2020撥亂反正

鄭正鈐。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月25日電（記者 黃文杰）中國國民黨新竹選區“立委”參選人鄭正鈐今日上午出席台灣光復74週年紀念活動表示，民進黨執政以來，藉由課綱修改把“台灣地位未定論”放入教科書，迎合民進黨的“台獨”史觀，卻讓八年抗戰的可歌可泣歷史，終於讓台灣重回“中華民國”的事實予以扭曲，這是很不負責任，呼籲2020大選一起撥亂反正。



國民黨新竹市黨部今天慶祝抗戰勝利暨台灣光復77周年，在俗稱“蔣公廟”的新竹市天宏宮舉行紀念活動。



新任新竹市黨部主委也是新竹市議長許修睿，帶領大家先向蔣介石銅像獻花致敬，國民黨中常委呂學樟、新竹黃復興主委趙建爍、“立委”參選人鄭正鈐及市議會黨團書記長張祖琰及黨籍市議員與黨工約30多人，共同參與紀念活動，會場還備有“慶祝台灣光復74週年”的蛋糕。



鄭正鈐致詞表示，2020年這場選舉，對於“中華民國”的歷史是特別重要，因為現在民進黨執政，對於“台灣光復”這四個字，已經有不同的看法，他們在108課綱把“台灣主權未定論”放入教科書，就會發生台灣是否光復的爭議，懇請熱愛“中華民國”、所有關心“中華民國”歷史的朋友，一定要好好地捍衛這場選舉。



他說，因為這場選舉，牽涉到整個台灣未來的發展，也牽涉到八年抗戰可歌可泣的歷史，會不會被重新定義，重新被扭曲。



鄭正鈐進一步分析，民進黨執政之後，重新扭曲原本歷史，民進黨要建立他們自己的史觀，歷史的詮釋，應該基於客觀事實，嚴謹態度去討論、去審視，但是“台灣未定論”都還有爭議，貿然變成下一代教科書，這是很不負責任。

