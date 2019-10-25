韓國決定放棄在世貿組織的發展中國家地位

（圖片來源：韓聯社） 中評社北京10月25日電／據韓聯社25日報道，韓國政府24日召開對外經濟部門長官會議，決定放棄在世貿組織（WTO）的發展中國家地位。



報道稱，韓國政府表示，在將來世貿組織新談判達成協議前，韓國可繼續享受世貿組織向發展中國家提供的優惠，由於日後的談判耗時較長，因此韓國有充分的時間做準備。政府將靈活行使談判權，盡可能對大米等農業領域加以保護。

