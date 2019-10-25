中評鏡頭：國民黨中央助講團不見朱立倫

助講團成員齊唱《我現在要出征》，展現挺韓國瑜的決心。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月25日電（記者 洪德諭）面對2020大選，中國國民黨今天舉行“中央助講團誓師大會”，包含吳敦義、前主席吳伯雄在內40名成員齊亮相，不僅進場放出以國民黨2020大選參選人韓國瑜宣示投入選戰的《我現在要出征》當配樂，活動最後所有成員還齊唱一小段，搭配這次大選淺藍色印有青天白日旗的競選外套，展現團結一致挺韓的決心。



上午的出席者包括國民黨歷任黨核心幹部、“立委”、議員以及前任政務官和學者，吳敦義任團長、前黨主席吳伯雄任榮譽團長、另有副主席曾永權、前副主席林政則、藍委曾銘宗、陳宜民、王育敏、前“行政院長”張善政、前“行政院副院長”杜紫軍、議員謝龍介、文化大學教授龐建國等總計40人。但未見近日積極投入“立委”輔選的國民黨前主席朱立倫。



活動開場，助講團成員一一步入會場，現場響起韓國瑜宣布投入2020大選時所唱的《我現在要出征》，當活動進行到尾聲，國民黨還特別播出韓國瑜親自唱的《我現在要出征》，助講團成員即熱情地跟著大聲唱，不時還拍手打節拍或是隨著音樂握拳，展現挺韓的決心。



另一方面，活動中大家也一起穿上競選服飾，為淺藍色印有青天白日旗的外套，整齊的服飾也傳達團結的一面。