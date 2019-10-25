呂秀蓮：進不分區要巴結　自己下去選較乾脆　

針對不分區“立委”的制度，呂秀蓮質疑它的公平性。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月25日電（記者 鄭羿菲）外傳民進黨“正國會”（前游系）、前“行政院長”游錫堃要當不分區領頭羊，“立法院長”蘇嘉全力挺侄子、“立委”蘇震清列入安全名單，引發黨內爭議，呂秀蓮25日受訪時表示，她不評論個案，但國、民兩黨運用不分區“立委”給了黨主席很大的權力，要列不分區就要靠裙帶關係等各種手段，尤其是執政黨更要巴結“總統”，若真的想當“立委”就自己下去選比較乾脆。



呂秀蓮上午出席“修憲”論壇專題演講受訪表示，她非常質疑不分區“立委”的制度，本來有很少的設計，但現在國民黨、民進黨在運用不分區“立委”的時候，都給了黨主席很大的權力，尤其當執政黨估計要全面拉攏、巴結“總統”，如果你要列不分區就要靠裙帶關係等各種手段都來，這嚴重破壞民主。



中評社記者問，怎麼看游錫堃列入民進黨不分區“立委”安全名單，蘇嘉全也力挺蘇震清列入安全名單？



呂秀蓮說，她不做個案評論，但這幾年來她的觀察是需要考量是不是要設不分區“立委”，這跟區域“立委”不公平，好像特權階級，要用盡手段成為不分區，如果真的想擔任“立委”就自己下去選、服務選民，這才比較乾脆。