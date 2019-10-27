中評鏡頭：瓷房子博物館展CHINA之美

天津有一棟獨特的瓷房子博物館（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月27日電（記者 郭至君）2010年9月，這裡和法國巴黎盧浮宮、蓬皮杜藝術中心和美國的古根海姆博物館等一起被美國媒體評選為世界十五大設計最為獨特的博物館，這裡是天津的瓷房子博物館，位於天津市和平區赤峰道72號，它的前身是歷經百年的法式老洋樓，它的今生是極盡奢華的“瓷美樓奇”。該建築被人們稱為：一座價值連城的“中國古瓷博物館”。這座“瓷房子”是天津市赤峰道一座用多件古董裝修而成的法式洋樓，由瓷房主人張連志親自設計。瓷房子建在天津和平區赤峰道上。赤峰道東起海河，西到牆子河，橫貫原來的法租界。



瓷房子使用了四千多件古瓷器、四百多件漢白玉石雕、7億多片古瓷片、13000多個古瓷盤和古瓷碗、300多個瓷貓枕、300多個漢白玉唐宋石獅子、300多尊歷代石雕造像、20多噸水晶石與瑪瑙。把一座法式洋樓裝飾成一座價值連城的瓷房子。



瓷房子上鑲嵌的7億多塊瓷片涵蓋了各個歷史時期，有晉代青瓷，唐三彩，宋代鈞瓷、龍泉瓷，元明青花，清代紛彩等，幾乎官窑、民窑的所有門類都可以在牆上找到，而且都用水泥內部澆注，並用大理石膠粘連固定成為建築的一部分。



守在瓷房子地道入口的是一對非常獨特的石頭門墩，它要比常見的門墩高出很多，最上面有一對小獅子，墩的四面石壁上也都雕刻著各不相同的圖案，有人物、樹木，有花草、山水，分別組成一個個的場景。一條長768米、寬0.8米的巨型瓷龍盤旋在“瓷房子”屋頂。盤旋而上的身體構成一個英文的“CHINA”造型，大家都知道，CHINA在英文中本就有瓷器的意思，而中國也是CHINA，這個設計一箭雙雕地展示了中國自古以來就是瓷器之都的意涵。



這棟法式小洋樓本是外交家黃榮良的故居，還住過不少外國使節，2000年，現主人張連志斥資3000萬元將一座百年小洋樓買下，將它改建成一座瓷樓，以弘揚中華民族的瓷文化，建一座瓷文化的紀念碑。

