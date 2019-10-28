中評鏡頭：天津是萬國建築博覽館

張學良故居在天津（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月28日電（記者 郭至君）魅力天津，建築博覽。英國的中古式、德國的哥特式、法國的羅曼式、俄國的古典式、希臘的雅典式等建築形式在天津都有展現。因為歷史原因，這裡有英、法、美、俄、意、奧、比、德等國的歷史風貌建築872幢、156萬平方米。而在一座城市中，保存著大量民族風格的古建築和如此眾多的西洋建築，這在中國乃至世界城市中都是不多見的，故天津素有萬國建築博覽會之稱。



其中，天津的五大道有我國保留最完整的洋樓建築群，如今，“五大道”已經成為了天津小洋樓的代名詞，在五大道可以看到眾多文藝復興式建築、古典主義建築、折衷主義建築、巴洛克式建築、庭院式建築以及中西合璧式的建築等等。天津五大道曾經是英、法、日等國加租借地的高級住宅區，五大道其實是由成都道、重慶道、常德道、大理道、睦南道和馬場道六條大道組成，統稱為了“五大道”。五大道在那個特殊的時代中，見證了眾多的歷史人物，這裡成為了他們的租借區、避風港，可退，可守。如今漫步在五大道，會讓人感覺走在歐洲的小鎮。



1860年，中國簽訂了《天津條約》，各國列強紛紛來到天津搶占地盤，在這裡興建銀行、商店、開通航運。對於天津來說是一把雙刃劍，殖民為這座城市帶來了不可磨滅的傷痕，也讓這座城市，文化、建築、經濟都有了天翻地覆的變化。時至今日，這些老建築雖然已經煙熏火燎，但是仍然能從中窺見一斑。

