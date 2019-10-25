破獲一起涉案千餘人的特大傳銷案　

中評社北京10月25日電／據新華社報道，記者從寧夏回族自治區賀蘭縣公安局獲悉，賀蘭縣警方日前成功破獲一起特大傳銷案，涉案人員達1000餘人，涉案資金2000餘萬。



今年5月初，賀蘭縣公安局民警在某小區一住戶家中發現，每天都有操著外地口音的人互相走訪，形跡可疑。經過一段時間觀察，警方確定這一戶是傳銷窩點，並極有可能是傳銷組織骨幹。5月20日，經偵大隊會同賀蘭縣打擊傳銷辦公室工作人員對該傳銷窩點進行清查，現場查獲了大量的傳銷資料以及72張傳銷體系圖。



經初查，這一傳銷體系橫跨多地，涉案人員眾多，涉案金額巨大。隨後，民警趕赴北京、陝西、甘肅、內蒙古等地調查取證。7月9日，民警經過1個多月的艱苦偵查，在蘭州市警方的大力配合下將該體系總負責人高某國抓獲歸案。據警方介紹，該傳銷團夥長期盤踞在賀蘭縣，犯罪嫌疑人打著國家“西部大開發”的幌子，對相關政策進行歪曲拼凑，謊稱國家在西部地區搞“雙向扶貧陽光工程”“綠化工程”等富民工程，以所謂的“資本運作”和拉人頭的方式發展下線，誘騙受害人繳納33500元申購款加入項目，並引誘參加者繼續發展他人參加，以此來騙取錢財。



目前，這一傳銷團夥的總負責人高某國及14名高級別管理人員全部歸案，檢方批捕14人，取保候審1人。案件正在進一步偵辦中。



（來源：新華網）