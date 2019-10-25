洪秀柱：要努力開發台南　不讓民進黨糟蹋

洪秀柱表示，在台南很多藍營的支持者看到希望。（中評社 倪鴻祥攝） “衝破南關，挺柱聖戰助講團”上午在台大校友會館成軍。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月25日電（記者 倪鴻祥）南下投入艱困選區、台南市第六選區的中國國民黨前主席洪秀柱今天上午在“衝破南關，挺柱聖戰助講團”成立大會上表示，沒有理由一個政黨過去在那裡執政20幾年，然後沒有一個“立委”是藍的，這完全不符合民主政治的比例，所以她要努力，別讓民進黨糟蹋了。



洪秀柱這次投入台南市第六選區為2020年依人口數新規畫出來的選區，範圍包括仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區29里民進黨，民進黨推現任“立委”王定宇參選。



“衝破南關，挺柱聖戰助講團”上午在台大校友會館成軍，超過30位洪秀柱過去的黨務部屬、“立法院”的老同事、培植過的青年縣市議員聚集一堂全力挺柱。



洪秀柱表示，她事先不知道今天會有這麼多人來，不但感謝來助講，更感謝許多黨內同志趁她不在台南的時候，自動到她的選區掃街拜票，她在黨主席任內曾經講過一句話，“我們要成為自己前進時的光芒，不要在黑暗中坐等別人為我們點亮燭光；我們要積極迎向困難挑戰，而不是人云亦云，放棄自己的道路。”



她指出，有人問她去台南打仗累不累、辛不辛苦，她並不累也不辛苦，而是怕人民累、人民辛苦，因為如果這次又輸了，大選的政權再次丟了，“國會”不能過半，民眾與老百姓的生活會更辛苦。



她說，距離選戰不到兩個月的時間，她不知道這一戰會打成什麼樣子，起碼到現在，讓台南很多藍營的支持者看到希望。



她強調，沒有一個道理，一個政黨過去在那裡執政20幾年，然後沒有一個“立委”是藍的，這完全不符合民主政治的比例，所以她要努力。



她希望助講團成員，絕不是只做她的助講員，也要多替2020大選參選人韓國瑜助講，綠營這麼黑韓、批判韓，韓需要大家幫忙撥亂反正、以正視聽。



洪秀柱也鼓勵黨內青年，希望這次去開疆闢土，要讓年輕一輩覺得有希望，“柱柱姐”這把年紀都敢去衝撞”，黨內年輕的這一代怎麼不敢去衝撞？希望黨中央要多看看未來的希望在哪裡。如果她當選，從此住台南一定非常打拚，台南這麼有文化、有潛力、可愛的地方，希望能開發台南讓人更驚豔，別讓民進黨糟蹋了。