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西藏啟動第三輪冬游活動
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2019-10-25 12:57:41
遊客在拉薩文成公主劇場觀看大型實景演出《文成公主》（圖片來源：中國文化報）
中評社北京10月25日電／據中國文化報報道，為了給廣大旅遊者提供優質的冬游西藏旅遊體驗，繼續擴大“冬游西藏”的影響力和號召力，10月15日，第三輪“冬游西藏·共享地球第三極”優惠活動啟動。除寺廟景區外，布達拉宮等區內國有3A級（含3A級）以上景區免費游覽，國有3A級以下和非國有A級景區門票在淡季價格基礎上減半，讓冬游西藏的遊客們以更優惠的價格暢游西藏。該活動將持續至2020年3月15日。
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