香港法定古蹟新增玉虛宮等三項目

玉虛宮為供奉北帝而建，是灣仔早期發展的重要歷史地標（圖片來源：政府新聞處） 中評社香港10月25日電／大公文匯全媒體報道：香港特區政府今日（25日）宣布，東區黑角頭石刻、灣仔玉虛宮和上水味峰侯公祠列為法定古蹟。有關公告今日刊憲。



黑角頭石刻位於東區黑角頭的懸崖上，海拔約11米，是一名市民於2018年10月向古物古蹟辦事處報告發現。石刻高約160厘米，闊260厘米。石刻的紋飾呈幾何及曲線圖案，與當地青銅器時代器物，及其他八處已在1970至80年代宣布為古蹟的石刻，特別是鄰近的大浪灣及東龍洲石刻的紋飾十分相似。由於石刻位於懸崖位置，附近已豎立標示，提醒遊人注意安全。



玉虛宮是灣仔坊眾為供奉北帝而建，是灣仔早期發展的重要歷史地標，也是當地社區身分的印記。廟宇由主建築及兩個偏殿組成。主建築於清朝同治元年（1862年）興建，於1863年落成，正門麻石門額的“玉虛宮”三字，為當時駐九龍寨城的大鵬協副將張玉堂所題。廟宇左邊偏殿原為公所，右邊偏殿則原為書院。



主建築屬兩進三開間，匯聚優秀的建築特色。供奉於主建築香亭的北帝銅像刻有年份“大明萬曆三十一年”（1603年）。前進的正脊及墀頭均飾以造工精巧、歷史悠久的石灣陶塑，它們多以中國民間故事為主題；前進脊檁刻有廟宇落成年份，在當地傳統中式建築中十分罕見。



味峰侯公祠位於上水金錢，約建於十八世紀後期，以紀念別號侯味峰的國學生侯聚裴（1634年至1688年）。祠堂由侯聚裴的曾孫，清朝乾隆五十三年（1788年）舉人侯倬雲興建，祠堂代表侯族味峰祖當時的社會及經濟地位。祠堂自建成後用作祭祀祖先的家祠，亦是處理味峰祖事宜的地方。



祠堂屬兩進三開間典型的清代民間建築，後進前方築有捲棚頂禮亭，正脊及牆身飾帶的灰塑，以及飾以瑞獸、花卉、幾何圖案及中國民間故事為題材的木構件及祖龕，均造工精巧。



有關上述三項古蹟的詳細資料已上載發展局文物保育網頁（www.heritage.gov.hk）。



（來源：大公文匯全媒體新聞中心）