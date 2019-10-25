馬紹爾總統見蔡　強調雙邊友誼堅定

馬紹爾總統海妮在蔡英文任內第三度訪台。（取自蔡英文臉書） 中評社台北10月25日電（記者 黃筱筠）馬紹爾群島總統海妮率團來訪，今日前往“總統府”與蔡英文會面，並見證簽署“中華民國”（台灣）政府與馬紹爾群島共和國政府經濟合作協定”，海妮自蔡英文上任後，已是第三度訪台。她致詞強調，紹爾當當選聯合國人權理事會成員，一定能替台灣做出更強力的發聲；她也保證，即便面對中國不斷試圖破壞現狀的打壓之下，馬紹爾與台灣的友誼非常堅定、堅不可摧。



蔡英文致詞時也表示，這次將見證“中華民國台灣”與馬紹爾群島共和國簽署經濟合作協定，促進兩國經貿合作，讓夥伴關係更上一層樓。台灣也希望與馬紹爾群島一起參與國際事務，向國際分享大家的經驗。



兩人會面致詞部分，也透過蔡英文官方臉書直播。馬紹爾群島是台灣南太邦交國，日前斷交的兩邦交國索羅門群島、吉里巴斯也是太平洋國家。



海妮表示，再次保證馬邵爾共和國對於雙邊情誼非常堅定支持，儘管面對地緣政治複雜情況，以及中國不斷試圖破壞並打壓現狀，我們仍非常堅定，我們兩國友誼堅不可摧，是因為我們有共享南島文化，也懂得尊重民主體系，以及盡力維護區域自由、法治、民主。



蔡英文聽到這裡也一直點頭，並且露出輕鬆一點的表情。



蔡英文也提及，面對特定勢力透過金錢收買等手段，試圖破壞區域穩定現狀，“中華民國台灣”絕對不會屈服，將會堅持民主自由理念，繼續為印太區域的和平、繁榮帶來貢獻。



蔡英文也恭喜馬紹爾群島當選為聯合國人權理事會成員，並預祝下個月即將舉行的選舉圓滿順利。



海妮致詞表示，在台灣慷慨支援，馬紹爾群島有41名學生在台研習，其中有8位從醫學學校畢業，有2位今年也即將畢業。另外與台北醫學大學有醫護人員訓練合作計劃。她感謝台灣在人力資源方面的支持。



海妮說，今年馬紹爾獲選為聯合國人權理事會成員，這樣成就對於馬紹爾這樣小小的國家實在是非常了不得的殊榮，要不是有台灣的支持，“我們也沒有辦法走到今天這一步”。在人權理事會裡，身為台灣堅實友人也必定能為台灣做出更強力的發聲，尤其是面對威權體制對於民主、自由、太平洋區域的穩定有更堅實的反饋力道。