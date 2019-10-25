TVBS民調：韓請假後　蔡52%韓39%

民調顯示民進黨蔡英文支持度為52%，國民黨韓國瑜為39%。（TVBS民調中心提供） 民調分析，在蔡、韓對決時，蔡英文在20-29歲選民支持度，仍明顯領先韓國瑜五成以上。（TVBS民調中心提供） 中評社台北10月25日電電（記者 黃筱筠）TVBS民調中心25日公佈“韓國瑜請假後2020大選”民調，顯示民進黨蔡英文支持度為52%，中國國民黨參選人、高雄市長韓國瑜為39%，雙方差距持續擴大，略增為13個百分點。若韓國瑜、前新北市長朱立倫搭配參選，蔡英文支持度上升至53%，韓朱配42%，差距擴大至一成以上。



民調顯示，蔡英文喜好度至40%，不喜好度42%：韓國瑜喜好度30%，不喜好度54%。蔡英文信任度增至43%，不信任的比例維持46%：韓國瑜信任度31%，不信任則有57%。



另外，中立選民54%支持蔡英文，韓國瑜支持度則為26%。



民調指出，韓國瑜支持度在40－49歲及50－59歲獲五成以上支持，但蔡英文也上升至四成五左右，差距縮小。交叉分析顯示，在蔡、韓對決時，蔡英文在20－29歲選民支持度，仍明顯領先韓國瑜五成以上（74%：21%）。



民調顯示，82%民眾表示會去投票，5%不一定，13%表示不會去投票。明年大選投票率推估為73%，明顯高於2016年的實際投票率（66%），顯示民眾對2020大選相當重視。



若蔡英文、韓國瑜、“立法院”前院長王金平如代表親民黨、喜樂島參選人呂秀蓮、新黨參選人楊世光五人參選：蔡英文支持度維持47%、韓國瑜36%、王金平7%、呂秀蓮略增至3%、楊世光0.5%。



在政黨支持度：國民黨支持度最高（37%），其次為民進黨（25%），民眾黨（12%）、時代力量（8%）。其餘各政黨支持度則均在5個百分點以下，依次為親民黨2%，新黨0.8%，綠黨0.8%，台聯0.2%，以及其他政黨合計共1.5%，12%選民表示尚未決定支持對象。



另外，有五成民眾贊成檢討修改一例一休制度，27%不贊成，24%沒意見。42%民眾贊成廢除高鐵延伸到六塊厝的計劃重新檢討路線，28%不贊成，30%沒意見。



本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於2019年10月18日至23日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1，424位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為215位，拒訪率為15.1%，最後成功訪問有效樣本1，209位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點以內。