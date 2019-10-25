新竹市藍軍選前換操盤手　議長許修睿接任

新任新竹市黨部主委許修睿（左）、原任主委呂學樟，兩人強調主委交接，無縫接軌。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月25日電（記者 黃文杰）民黨新竹市黨部今天慶祝抗戰勝利暨台灣光復74周年，在俗稱“蔣公廟”的新竹市天宏宮舉行紀念活動，新任主委也是市議會議長許修睿與原任主委、現任國民黨中常委呂學樟同台，兩人象徵“無縫接軌”，誓言要把韓國瑜送進“總統府”，把鄭正鈐送進“立法院”。



大選剩下80多天，國民黨桃園、花蓮與澎湖4縣市黨部主委同步異動，有人認為陣前換將不妥，有人認為得罪人被“拔官”，各種傳言不斷，其中新竹市更是討論“熱點”。



新任市黨部主委許修睿，上任第一場公開活動，就是出席市黨部慶祝抗戰勝利暨台灣光復74周年紀念活動。



許修睿除了代表向蔣介石銅像獻花，也上台致詞，他是新竹市議長，新竹市韓國瑜鄭正鈐競選總部主任委員，又是地方黨部主委，他呼籲新竹所有藍軍團結，力挺韓國瑜與鄭正鈐，打贏2020大選。



活動結束，許修睿接受中評社訪問表示。



他解釋，這次接市黨部主委，跟這波其他縣市主委異動一樣，都是縣市議會議長來擔任，他並非特例，黨中央著眼在於，議會是地方最高民意機關，議長都經選戰歷練，活躍於政壇，且深耕地方服務基層，最能傾聽民意，清楚選民所需，借重議長的接地氣，爭取選民認同與支持。



被問到，桃園市議長邱奕勝接桃園地方黨部主委，很多人都感受到，邱正為下一步參選2022年桃園市長來鋪路準備，新竹市議長接地方主委，是否也會參考“桃園模式”？



許修睿強調，完全沒有這樣的打算，現階段最重要任務就是協助韓國瑜送進“總統府”，把鄭正鈐送進“立法院”。



他分析，2020大選，新竹市選民學歷高、自主性高，除了鞏固藍營基本盤，也會努力向中間選民靠攏，爭取中間選民認同與支持。



原任市黨部主委呂學樟，上午繼續完成手邊工作，就是號召新竹藍軍參加抗戰勝利暨台灣光復74周年紀念活動。



傳言呂“得罪人”才被拔官，但是上午跟許修睿、鄭正鈐等人互動不錯，只是會場沒有看到新竹市前市長許明財。



國民黨2年多前，派任前“立委”呂學樟擔任新竹市黨部主委，短短兩年，替國民黨做了不少事。



好比自掏腰包重新粉刷整修市黨部大樓，為黨部及人事開銷四處募款奔走，也把許修睿等人重新拉回國民黨，讓國民黨在議會成最大黨，議會重回藍天，只是遺憾新竹市長最後還是沒拿回來，現在完成階段性任務，呂準備爭取不分區提名，最後是否如呂所願？答案即將揭曉。



呂學樟說，他身為中常委負責輔選桃竹竹苗4縣市，仍會全力以赴輔選。