台灣各界慶祝光復74周年　籲完成統一大業

統派團體在台北市中山堂抗日紀念碑前慶祝台灣光復74周年。（中評社） 中評社台北10月25日電／兩岸和平發展論壇、統一聯盟黨等多個統派團體200多位台灣社會各界代表，25日上午10點整在台北市中山堂抗日紀念碑前聚集慶祝台灣光復74周年。眾人齊唱《台灣光復歌》，和平歌詠隊接著獻唱《台灣義勇隊隊歌》，接著各界代表致詞，活動最後在宣讀〈慶祝台灣光復74周年宣言〉，各界代表向抗日紀念碑行三鞠躬禮，並依序向抗日英雄獻花後結束。



活動出席者包括兩岸和平發展論壇、統一聯盟黨、抗日志士親屬協進會、勞動黨、夏潮聯合會、中華兩岸和平發展聯合會、五十年代白色恐怖政治受難人互助會、新中華兒女學會等多個統派團體。



兩岸和平發展論壇主席吳榮元致詞時表示，台灣自古以來是中國不可分割的一部分，正因如此，兩岸必須統一，這是歷史和現實決定的，誰也阻擋不了。抗戰勝利帶來的歷史正義是兩岸人民共有的民族資產，也是中國人百年來追求民族獨立解放的具體結果。如果歷史有正義，這就是中國人民的歷史正義。



抗日志士親屬協進會前理事長邱秀芷說，台灣光復是中國抗日戰爭勝利的結果，可惜台灣一些人卻顛倒黑白，宣揚違背歷史真相的抗戰史觀。身為堂堂正正的中國人，我們有責任不斷發掘兩岸同胞浴血奮戰、共同抗日的英勇事蹟，在台灣推動恢復真實的歷史記憶。



統一聯盟黨主席紀欣指出，台灣同胞抗日時間最長，犧牲最大，在上世紀戰勝日本侵略，爭取民族解放，實現國家統一的鬥爭中做出重要貢獻。70年來的發展證明，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，我們應當發揮既有的愛國主義傳統，把促進國家完全統一，共謀民族復興，當作無上光榮的事業，並為此繼續奮鬥，不達目標，絕不休止。



中國統一聯盟前主席戚嘉林接著表示，108課綱新版高中歷史課本不提台灣光復，但如果不是台灣光復，那日本1945年投降後，日本在台各文武機關為何造冊，向中國各單位辦理移交，並同意16．4萬日軍、32．3萬日僑撤回日本，將台灣歸還中國？台灣光復是兩岸同屬一個中國的歷史原點，蔡政府無法抹煞這段歷史事實。

