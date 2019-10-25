民政部：今年第三季度批覆7地撤縣設市

中評社北京10月25日電／據澎湃新聞報道，10月24日，民政部舉行2019年第四季度例行新聞發布會，民政部新聞發言人、辦公廳主任張衛星主持發布會並通報有關情況。



張衛星在介紹民政部2019年三季度民政重點業務工作進展時披露，“區劃地名和界線管理穩慎推進。核報國務院批准江西上饒市上饒縣改區、黑龍江伊春市轄區綜合調整等5件市轄區調整事項，批覆安徽廣德、湖南邵東等7地撤縣設市，推動浙江龍港撤鎮設市。穩步推進《地名管理條例》修訂工作，與中央廣播電視總台聯合籌拍《中國地名大會》節目。持續推進14條省級行政區域界線聯合檢查，切實加強界線管理領域風險防範化解，積極維護邊界地區和諧穩定。”



官方公開信息顯示，今年7月以來，除江西上饒市上饒縣改區、黑龍江伊春市轄區綜合調整之外，廣西壯族自治區百色市田陽縣、河南省周口市淮陽縣、山東省聊城市茌平縣撤縣設區的消息陸續披露。



此外，今年第三季度，安徽廣德、湖南邵東、河南長垣、陝西子長、黑龍江嫩江、四川射洪等六地撤縣設市消息也陸續獲得官宣。



另外值得一提的是，在上述新聞發布會上，張衛星在介紹民政部四季度相關工作安排時也提到了行政區劃調整工作：“審慎穩妥做好行政區劃調整審核工作，持續深化第二次全國地名普查成果轉化應用和國家地名信息庫建設，深入推進地名文化宣傳和保護工作。”



（來源：澎湃新聞）