雲林人的柑仔店　到土庫豐村行像走時光隧道

今年88歲的雲林土庫趙榮章與牽手鶼鰈情深，兩人經營“豐村行”雜貨店超過70年。（中評社 高易伸攝） 中評社雲林10月26日電（記者 高易伸）儘管外面的世界在喧騰，但來到雲林的中心土庫，就彷彿進入時光隧道般，讓人回到台灣早期“雜貨店（柑仔店）”的純樸時光。88歲的趙榮章與牽手在雲林土庫經營這間“豐村行”，便保留了70年光陰歲月的痕跡。一間不起眼的雜貨店，卻是許多文青旅客來到雲林土庫，會特地來拍照打卡的景點。88歲滿頭白髮的趙先生與妻子比肩站在自家店內檜木櫃前，縱使歲月荏苒，但彼此互望的眼神還是那麼溫柔新鮮。



豐村行雜貨店擺設充滿台灣濃厚古早味，正前方的斑駁招牌極富歷史感，原來是早年食品大廠“津津”手繪贈送給該商家的招牌，招牌上清楚可見大紅味素、長型罐頭等符號，色彩繽紛也反映出當年台灣經濟剛要起飛的社會背景。



趙榮章背後的透明檜木櫃子裡，依舊擺放著味素鐵罐、嬰兒奶粉與香菸等什貨。店內的物品擺設雖無現代化分門別類，但品項位置都在趙爺爺的腦海里一件不漏。豐村行的斜對面是土庫知名媽祖廟順天宮，因此這裡也被稱為“順天里”，趙老先生還是該里第六鄰鄰長呢！



趙榮章靠著這間雜貨店，栽培了孩子當了醫師，目前有三個內孫、一個外孫，跟老伴在雲林土庫過的愜意。



走進這間雜貨店，多數台灣5、60歲的人會感覺好像回到了小時候，原以為這些場景只有在電影劇中才有，但來到雲林土庫你會發現，這間古早味的雜貨店還保留最原汁原味的“柑仔店”味道。



趙爺爺在豐村行顧店超過一甲子，對於雲林土庫的鄉史可熟悉得很，包括土庫過去因位居南北交通要衝，稻米、花生等農產豐富，古早前遠比隔壁的虎尾發達繁榮，直到日本人蓋了虎尾糖廠後地位才被追上。



日據時代因雲林是台灣稻米集散地，日本時代當時兩大碾米廠曾有“一番泰豐，二番新洽記”的順口溜。趙爺爺的父親當時就在泰豐跑業務。後來趙爺爺的父親選在這條商街上蓋起兩層樓的店面兼住家，並使用跟前東家“豐”字並加上自己名字中的“村”字取為店名，也流露出前人敦厚重情的價值信念。豐村行有雲林“土庫人的雜貨店”美譽，但店內販售的不只是雜貨，更是濃濃的台灣人情味。