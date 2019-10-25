羅馬尼亞前副外長贊中國國際事務中起重要作用

中評社北京10月25日電／據新華網報道，羅馬尼亞前副外長、羅前駐聯合國代表埃科貝斯庫24日說，中國在國際舞台上的影響力與日俱增，對世界和平與發展的貢獻舉世矚目。



24日是聯合國日。中國駐羅馬尼亞大使姜瑜登門拜訪了埃科貝斯庫。作為時任羅外交部副部長和羅出席第26屆聯合國大會代表團副團長，埃科貝斯庫回憶了當年羅馬尼亞支持中國恢復在聯合國合法席位的經過和幕後工作，表示羅此舉既是出於兩國人民的友誼和團結，也是支持世界正義事業，是一場偉大勝利。埃科貝斯庫還向姜瑜贈送了其編撰的有關這段歷史的詳細文獻。



埃科貝斯庫說，一直以來，他持續關注中國在聯合國等國際組織中的表現，認為當前中國積極參與國際事務，在國際舞台上的影響力與日俱增，對世界和平與發展的貢獻舉世矚目。作為中國人民的老朋友，他對此感到由衷高興。



姜瑜說，48年前的10月25日，第26屆聯大通過了關於恢復中華人民共和國在聯合國一切合法權利的第2758號決議。羅作為共同提案國，敢於堅持國際公平正義，對中國恢復在聯合國的合法席位發揮了歷史性的重要作用，中國政府和人民對此一直銘記在心。



姜瑜表示，中國是聯合國創始會員國，是第一個在《聯合國憲章》上簽字的國家。作為聯合國安理會五常之一，多年來，中國積極參與聯合國政治、經濟、社會等廣泛領域的工作，是聯合國會費和維和經費第二大出資國，也是安理會常任理事國中派遣維和人員最多的國家，為聯合國各項事業做出了重要貢獻。中國始終支持聯合國發揮積極作用，維護聯合國權威和地位。面對新形勢新挑戰，中國將繼續高舉多邊主義旗幟，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序。



（來源：新華網）